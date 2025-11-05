Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Sreda,
5. 11. 2025,
11.54

2 minuti

Romi romska skupnost Policijska uprava Novo mesto Novo mesto

Sreda, 5. 11. 2025, 11.54

2 minuti

Novomeški policisti o torkovih hišnih preiskavah

R. K.

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Potem ko smo poročali o streljanju v zrak v romskem naselju Žabjek, je policija včeraj tam opravila več hišnih preiskav. Po neuradnih informacijah so pridržali dve osebi, policija pa je zasegla avtomatsko puško, pištolo in strelivo. Podrobnosti preiskave bo na novinarski konferenci predstavil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto Matjaž Štern. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

Po navedba portala N1 sta pridržana moški, ki je osumljen streljanja v zrak, in njegov oče. Streli so v romskem naselju Žabjak sicer odjeknili v torek, 28. oktobra, nekaj po 20. uri. Pred tem je v Novem mestu po smrti Novomeščana Aleša Šutarja, ki je umrl zaradi posledic nasilnega napada, potekala izredna občinska seja, ki so se je med drugim udeležili predsednik vlade Robert Golob in drugi člani vlade.

Po poročanju omenjenega medija naj bi hišno preiskavo opravili tudi pri Zoranu Grmu, predstavniku romske skupnosti, ki se je v soboto srečal s predsednico republike Natašo Pirc Musar

O torkovi preiskavi kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, nasilništva in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva bo na novinarski konferenci spregovoril pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto Matjaž Štern.

