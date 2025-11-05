Sreda, 5. 11. 2025, 10.33
6 minut
Na novomeškem tožilstvu prejeli grožnjo #video
Na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu v Vrhovčevi ulici so danes od neznanca prejeli grožnjo, da naj bi bil v stavbi nevaren predmet. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so prejeli grožnjo z bombo.
Policisti so območje zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe, predvidene v takih primerih, so za STA povedali na Policijski upravi Novo mesto. Vsi zaposleni so stavbo zapustili.
Stavba okrožnega državnega tožilstva je v središču Novega mesta, le sto metrov od lokala Patriot, kjer je pred dobrim tednom dni po brutalnem napadu življenje izgubil 48-letni Novomeščan Aleš Šutar.