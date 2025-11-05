Na novomeškem tožilstvu prejeli grožnjo #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Na novomeškem tožilstvu prejeli grožnjo

R. K.

Na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu v Vrhovčevi ulici so danes od neznanca prejeli grožnjo, da naj bi bil v stavbi nevaren predmet. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so prejeli grožnjo z bombo.

Policisti so območje zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe, predvidene v takih primerih, so za STA povedali na Policijski upravi Novo mesto. Vsi zaposleni so stavbo zapustili.

Stavba okrožnega državnega tožilstva je v središču Novega mesta, le sto metrov od lokala Patriot, kjer je pred dobrim tednom dni po brutalnem napadu življenje izgubil 48-letni Novomeščan Aleš Šutar

