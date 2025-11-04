Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
4. 11. 2025,
17.47

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,89

Natisni članek

Natisni članek
romska skupnost Žabjak Romi Aleš Šutar

Torek, 4. 11. 2025, 17.47

3 minute

Policijska akcija v romskem naselju Žabjak

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,89
Žabjak | Po navedbah N1 Slovenija je policija na sodno odredbo za izvedbo hišnih preiskav čakala več dni po streljanju v zrak. | Foto PU Novo mesto

Po navedbah N1 Slovenija je policija na sodno odredbo za izvedbo hišnih preiskav čakala več dni po streljanju v zrak.

Foto: PU Novo mesto

V romskem naselju Žabjak so po poročanju o streljanju v zrak, ki se je zgodilo prejšnji teden, danes potekale hišne preiskave, policija pa naj bi pridržala tudi dve osebi, navaja medij N1 Slovenija. Po neuradnih informacijah, ki smo jih pridobili na Siol.net, je policija med hišnimi preiskavami našla avtomatsko puško, pištolo in strelivo.

Kot poroča N1, so bile hišne preiskave izvedene na več naslovih v Žabjaku.

Policija je po neuradnih informacijah, ki smo jih pridobili na Siol.net,  med drugim zasegla avtomatsko orožje, pištole in strelivo.

Da je v romskem naselju res potekala policijska akcija, med katero sta bili po za zdaj še neuradnih informacijah pridržani tudi dve osebi, so za N1 Slovenija potrdili na Policijski upravi Novo mesto.

Slovenska policija
Novice Novo v primeru brutalnega napada Romov

Pridržani osebi sta po navedbah medija moški, ki je osumljen streljanja v zrak, in njegov oče.

Streli so v romskem naselju Žabjak sicer odjeknili v torek, 28. oktobra, nekaj po 20. uri. Pred tem je v Novem mestu po smrti Novomeščana Aleša Šutarja, ki je umrl zaradi posledic nasilnega napada, potekala izredna občinska seja, ki so se je med drugim udeležili predsednik vlade Robert Golob in drugi člani vlade. 

Strokovnjak za varnostna vprašanja: Čudim se, kako nihče ne polemizira dejstva, da se strelja z avtomatskim orožjem

Damir Črnčec | Foto: Ana Kovač Damir Črnčec Foto: Ana Kovač
Damir Črnčec, strokovnjak za varnostna vprašanja in nekdanji sekretar za nacionalno varnost v kabinetu Marjana Šarca, ko je bil ta predsednik vlade, je na družbenem omrežju Facebook ob poročanju medijev o policijski dejavnosti v romskem naselju Žabjak zapisal:

"Prejšnje dni je zaznamovala obljuba, da se ne bo več uporabljalo nezakonito pridobljenega orožja, vključno s tistim, ki strelja rafalno. To je avtomatsko strelno orožje. Obljuba je bila dana, da se nezakonito nabavljenega orožja, katerega posest v Sloveniji je nezakonita, ne bo uporabljalo, kar je tudi nezakonito.

Žal je manjkal javni poziv, da se nezakonito pridobljeno orožje prostovoljno preda policiji.

Z začudenjem sem spremljal razpravo o tem, še bolj me je čudilo, da nihče ni polemiziral nezakonitosti vsega tega. V Sloveniji je posedovanje avtomatskega orožja domena državnih organov, civilisti, športni strelci ali lovci ga ne morejo kupiti. Ni dovoljenj za to. V redkih primerih, pod posebnimi pogoji, ga lahko posedujejo zbiralci starega orožja.

Potrebna je ničelna toleranca do tovrstnih pojavov, kakor tudi ustrezen normativni okvir, ki policiji omogoča takojšnje ukrepanje. Menim, da je zato potrebna dodatna zakonska ureditev pooblastil policije.

Sedaj berem končno o hišnih preiskavah po domnevnem večdnevnem čakanju na sodno odredbo za hišno preiskavo. No, to vsekakor ni primer dobre prakse. Šutarjev zakon, ki nastaja kot posledica preuranjene tragične smrti, bo omogočil policiji tudi to, da bo lahko v prihodnje hitreje in učinkoviteje ukrepala. Nadgradnja preventivnih in proaktivnih ukrepov, ki bodo natančno opredeljeni v novem zakonu je nedvomno nekaj, kar potrebujemo!"

Nataša Pirc Musar, predsednica, obisk, Novo mesto, sveča, pogovori
Novice Neuradno: Aleša Šutarja niso udarili z bokserjem, ampak s pestjo
Shod predstavnikov romske skupnosti v Črnomlju
Novice V Črnomlju so se zbrali Romi #foto
Protestni shod Novo mesto
Novice Družina iz Novega mesta: Tukaj nismo zato, ker bi bili proti Romom #video
Protest v Novem mestu
Novice Streljanje v romskem naselju, v Novem mestu v incidentu posredovala policija #video

romska skupnost Žabjak Romi Aleš Šutar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.