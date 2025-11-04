Policijska akcija v romskem naselju Žabjak

V romskem naselju Žabjak so po poročanju o streljanju v zrak, ki se je zgodilo prejšnji teden, danes potekale hišne preiskave, policija pa naj bi pridržala tudi dve osebi, navaja medij N1 Slovenija. Po neuradnih informacijah, ki smo jih pridobili na Siol.net, je policija med hišnimi preiskavami našla avtomatsko puško, pištolo in strelivo.

Kot poroča N1, so bile hišne preiskave izvedene na več naslovih v Žabjaku.

Policija je po neuradnih informacijah, ki smo jih pridobili na Siol.net, med drugim zasegla avtomatsko orožje, pištole in strelivo.

Da je v romskem naselju res potekala policijska akcija, med katero sta bili po za zdaj še neuradnih informacijah pridržani tudi dve osebi, so za N1 Slovenija potrdili na Policijski upravi Novo mesto.

Pridržani osebi sta po navedbah medija moški, ki je osumljen streljanja v zrak, in njegov oče.

Streli so v romskem naselju Žabjak sicer odjeknili v torek, 28. oktobra, nekaj po 20. uri. Pred tem je v Novem mestu po smrti Novomeščana Aleša Šutarja, ki je umrl zaradi posledic nasilnega napada, potekala izredna občinska seja, ki so se je med drugim udeležili predsednik vlade Robert Golob in drugi člani vlade.

Strokovnjak za varnostna vprašanja: Čudim se, kako nihče ne polemizira dejstva, da se strelja z avtomatskim orožjem



Damir Črnčec Foto: Ana Kovač

Damir Črnčec, strokovnjak za varnostna vprašanja in nekdanji sekretar za nacionalno varnost v kabinetu Marjana Šarca, ko je bil ta predsednik vlade, je na družbenem omrežju Facebook ob poročanju medijev o policijski dejavnosti v romskem naselju Žabjak zapisal:



"Prejšnje dni je zaznamovala obljuba, da se ne bo več uporabljalo nezakonito pridobljenega orožja, vključno s tistim, ki strelja rafalno. To je avtomatsko strelno orožje. Obljuba je bila dana, da se nezakonito nabavljenega orožja, katerega posest v Sloveniji je nezakonita, ne bo uporabljalo, kar je tudi nezakonito.



Žal je manjkal javni poziv, da se nezakonito pridobljeno orožje prostovoljno preda policiji.



Z začudenjem sem spremljal razpravo o tem, še bolj me je čudilo, da nihče ni polemiziral nezakonitosti vsega tega. V Sloveniji je posedovanje avtomatskega orožja domena državnih organov, civilisti, športni strelci ali lovci ga ne morejo kupiti. Ni dovoljenj za to. V redkih primerih, pod posebnimi pogoji, ga lahko posedujejo zbiralci starega orožja.



Potrebna je ničelna toleranca do tovrstnih pojavov, kakor tudi ustrezen normativni okvir, ki policiji omogoča takojšnje ukrepanje. Menim, da je zato potrebna dodatna zakonska ureditev pooblastil policije.



Sedaj berem končno o hišnih preiskavah po domnevnem večdnevnem čakanju na sodno odredbo za hišno preiskavo. No, to vsekakor ni primer dobre prakse. Šutarjev zakon, ki nastaja kot posledica preuranjene tragične smrti, bo omogočil policiji tudi to, da bo lahko v prihodnje hitreje in učinkoviteje ukrepala. Nadgradnja preventivnih in proaktivnih ukrepov, ki bodo natančno opredeljeni v novem zakonu je nedvomno nekaj, kar potrebujemo!"