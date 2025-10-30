Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Četrtek,
30. 10. 2025,
11.12

3 ure, 2 minuti

V Črnomlju se bodo zbrali Romi

R. K.

Črnomelj

Foto: STA

V Črnomlju bo danes predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja Zvonko Golobič podal izjavo za javnost, v kateri želi sporočiti, da niso vsi Romi enaki in da po tragični smrti Novomeščana Aleša Šutarja celotna romska skupnost doživlja napad. Pričakovati je, da bo Golobiča prišlo podpret tudi nekaj črnomaljskih Romov.

V sredo smo prejeli obvestilo, da predstavniki romske skupnosti danes ob 11. uri pripravljajo novinarsko konferenco na Trgu republike v Ljubljani. Tik pred zdajci so novinarsko konferenco odpovedali zaradi napovedanega shoda, ki naj bi danes ob 12. uri potekal v Črnomlju. 

Po poizvedovanju smo ugotovili, da bo danes v Črnomlju izjavo za javnost podal predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja Zvonko Golobič. Kot nam je pojasnil črnomaljski romski svetnik Božo Rozman, ne o napovedani novinarski konferenci v Ljubljani ne o napovedanem shodu v Črnomlju ne vedo ničesar. "Izjavo bo imel Zvone Golobič, nihče drug. Pričakujemo, da ga bodo prišli podpret še drugi Romi iz Črnomlja," je pojasnil Rozman. Ob tem je poudaril, da to ne bo shod, temveč izjava za javnost. 

Zbrani bodo izrekli sožalje družini pokojnega Novomeščana Aleša Šutarja. Golobič želi sporočiti, da niso vsi Romi enaki in da zdaj celotna romska skupnost doživlja napad, kar je po njegovem mnenju krivično. 

