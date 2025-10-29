Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Moški, ki je povzročil še en incident, prestaja nadomestno zaporno kazen #video

Moški, ki je v torek uriniral pred novomeškim lokalom Patriot, nato pa klofutnil občana, ki ga je na dejanje opozoril, po informacijah portala 24ur.com prestaja nadomestno zaporno kazen. V času incidenta je z namenom, da bi se udeležil delavnice tamkajšnjega urada za delo, koristil namenski izhod.

Da se je okoli poldneva pred lokalom, kjer je umrl 48-letni Aleš Šutar, zgodil incident, smo poročali v torek, potem ko se je na družbenih omrežjih razširil posnetek. O dogodku so nas obvestili tudi s policije, kjer so pojasnili, da je moški uriniral na sprehajalni poti pred lokalom na Rozmanovi ulici v Novem mestu. Ko ga je občan na njegovo dejanje opozoril, ga je moški klofutnil, nato pa odšel s kraja.

Policija ga je izsledila v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je pod vplivom alkohola ponovno kršil javni red in mir, ukazov policistov pa ni upošteval, zato so mu odredili pridržanje.

Da je moški v času incidenta koristil namenski izhod, prestaja namreč nadomestno zaporno kazen, so za omenjeni portal potrdili na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Ker je v začetku naslednjega meseca predviden njegov odpust, bi se moral udeležiti delavnice Urada za delo Novo mesto. Čeprav je namenske izhode koristil že večkrat, ob teh pa niso zaznali nobenih kršitev, mu zaradi torkovega incidenta izhodov zdaj ne bodo več podelili. Dodajajo še, da gre za večkratnega povratnika in starega znanca policije.

