Po obisku vlade v Novem mestu se vrstijo odzivi zunajparlamentarnih strank

Po sobotnem tragičnem dogodku v Novem mestu se vrstijo odzivi v zunajparlamentarnih strankah. V stranki Zaupanje Karla Erjavca menijo, da bi moral premier Robert Golob odstopiti. V SNS predlagajo ukrepe za krepitev varnosti v JV Sloveniji. Resni.ca in Suvereni pa izpostavljajo odgovornost dosedanjih nosilcev oblasti.

V SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča Plemenitega so svoj predlog paketa ukrepov za krepitev varnosti strnili v sedem točk, v katerih med drugim predlagajo sklic pravne stroke, da utemelji začasno razglasitev izrednih razmer zaradi "ponavljajočih se izrednih dogodkov in s tem ogrožanja varnosti prebivalcev".

Zavzeli so se tudi za označbo vseh ukrepov z oznako tajno ali strogo tajno, predlagajo tudi opravo hišnih preiskav in inšpekcijskih nadzorov z namenom ugotavljanja nelegalnih gradenj ter odreditev odstranitve teh, kot tudi sprejem zakona, ki bi prepovedal snemanje uradnih oseb med opravljanjem uradnih postopkov. Prav tako bi onemogočili prejemanje socialnih prejemkov za brezposelne, a sposobne za delo ter družine, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo.

Oglasili pa so se tudi v stranki Zaupanje Karla Erjavca, kjer so podprli za danes napovedan shod v Novem mestu, ki je po njihovem mnenju v prvi vrsti uperjen proti predsedniku vlade. Slednjemu očitajo ignoranco do po njihovih navedbah "pereče problematike romskega nasilja".

"Na tem mestu ga stranka Zaupanje poziva k razmisleku, ali je kot predsednik vlade še vedno tista moralna avtoriteta, ki so mu volivci zaupali vodenje države," so zapisali v odzivu. Prepričani so namreč, da več primerov nasilja v zadnjem času kaže, da temu ni tako. Zato premierja Goloba pozivajo k odstopu in poti do predčasnih parlamentarnih volitev.

S stranke Resni.ca so sporočili, da so se v znak podpore (lokalni) skupnosti udeležili shoda v Novem mestu. Kot so zapisali, "navidezni odstopi pri trenutni vladi niso rešitev, dajejo le lažni pridih skesanosti". Prav tako po njihovi oceni rešitve ne ponujajo nekateri drugi vidni politični akterji, ki so že bili (ali so še vedno) na oblasti. Očitajo jim namreč, da niso naredili ničesar za ureditev razmer in da namerno ignorirajo njihove predloge.

Da so zatajile vse vladne garniture doslej, menijo tudi v stranki poslanca Dejana Kaloha Suvereni. Izpostavili so, da lokalne skupnosti in mediji že leta opozarjajo na ponavljajoče se nasilne incidente in neučinkovitost sistema, od (pre)počasnih postopkov do povratnikov, ki še naprej izvajajo kazniva dejanja. "Potrebujemo konkretne in izvedljive sistemske rešitve. Tukaj in zdaj," menijo in med drugim predlagajo hitro procesiranje nasilnih kaznivih dejanj in povratnikov in medinstitucionalno delovno skupino, ki bo spremljala učinkovitost postopkov.