Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
28. 10. 2025,
23.17

Osveženo pred

2 uri, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
stranke parlament ukrepi vlada Romi nasilje Novo mesto

Torek, 28. 10. 2025, 23.17

2 uri, 34 minut

Po obisku vlade v Novem mestu se vrstijo odzivi zunajparlamentarnih strank

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Karl Erjavec | Odzivi sledijo sobotnemu napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. Policija je za zdaj v zvezi s tem prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, preiskovalni sodnik pa mu je v ponedeljek odredil pripor. | Foto STA

Odzivi sledijo sobotnemu napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. Policija je za zdaj v zvezi s tem prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, preiskovalni sodnik pa mu je v ponedeljek odredil pripor.

Foto: STA

Po sobotnem tragičnem dogodku v Novem mestu se vrstijo odzivi v zunajparlamentarnih strankah. V stranki Zaupanje Karla Erjavca menijo, da bi moral premier Robert Golob odstopiti. V SNS predlagajo ukrepe za krepitev varnosti v JV Sloveniji. Resni.ca in Suvereni pa izpostavljajo odgovornost dosedanjih nosilcev oblasti.

V SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča Plemenitega so svoj predlog paketa ukrepov za krepitev varnosti strnili v sedem točk, v katerih med drugim predlagajo sklic pravne stroke, da utemelji začasno razglasitev izrednih razmer zaradi "ponavljajočih se izrednih dogodkov in s tem ogrožanja varnosti prebivalcev".

Zavzeli so se tudi za označbo vseh ukrepov z oznako tajno ali strogo tajno, predlagajo tudi opravo hišnih preiskav in inšpekcijskih nadzorov z namenom ugotavljanja nelegalnih gradenj ter odreditev odstranitve teh, kot tudi sprejem zakona, ki bi prepovedal snemanje uradnih oseb med opravljanjem uradnih postopkov. Prav tako bi onemogočili prejemanje socialnih prejemkov za brezposelne, a sposobne za delo ter družine, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo.

Protest v Novem mestu
Novice Streljanje v romskem naselju, v Novem mestu v incidentu posredovala policija #video

Oglasili pa so se tudi v stranki Zaupanje Karla Erjavca, kjer so podprli za danes napovedan shod v Novem mestu, ki je po njihovem mnenju v prvi vrsti uperjen proti predsedniku vlade. Slednjemu očitajo ignoranco do po njihovih navedbah "pereče problematike romskega nasilja".

"Na tem mestu ga stranka Zaupanje poziva k razmisleku, ali je kot predsednik vlade še vedno tista moralna avtoriteta, ki so mu volivci zaupali vodenje države," so zapisali v odzivu. Prepričani so namreč, da več primerov nasilja v zadnjem času kaže, da temu ni tako. Zato premierja Goloba pozivajo k odstopu in poti do predčasnih parlamentarnih volitev.

S stranke Resni.ca so sporočili, da so se v znak podpore (lokalni) skupnosti udeležili shoda v Novem mestu. Kot so zapisali, "navidezni odstopi pri trenutni vladi niso rešitev, dajejo le lažni pridih skesanosti". Prav tako po njihovi oceni rešitve ne ponujajo nekateri drugi vidni politični akterji, ki so že bili (ali so še vedno) na oblasti. Očitajo jim namreč, da niso naredili ničesar za ureditev razmer in da namerno ignorirajo njihove predloge.

Da so zatajile vse vladne garniture doslej, menijo tudi v stranki poslanca Dejana Kaloha Suvereni. Izpostavili so, da lokalne skupnosti in mediji že leta opozarjajo na ponavljajoče se nasilne incidente in neučinkovitost sistema, od (pre)počasnih postopkov do povratnikov, ki še naprej izvajajo kazniva dejanja. "Potrebujemo konkretne in izvedljive sistemske rešitve. Tukaj in zdaj," menijo in med drugim predlagajo hitro procesiranje nasilnih kaznivih dejanj in povratnikov in medinstitucionalno delovno skupino, ki bo spremljala učinkovitost postopkov.

izredna seja NM
Novice V Metliki zbranim za shod grozila in jih nadlegovala množica Romov #video
Pretep pred Lokalom Patriot
Novice Nov incident pred lokalom Patriot: pijan moški uriniral in udaril občana #video
stranke parlament ukrepi vlada Romi nasilje Novo mesto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.