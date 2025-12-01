ALEJA kot prva odpira drsališče na prostem v Ljubljani

V naši najmodernejši nakupovalni destinaciji so na parkirišču pred ALEJO pravkar uradno odprli drsališče, ki bo tako še bolj dostopno. Vsi ljubitelji drsanja bodo lahko že peto leto zapored na kar 600 kvadratnih metrih drsalnih površin doživeli nepozabno praznično vzdušje. Drsališče vsako leto že tradicionalno postane središče zimske zabave za vso družino v srcu naše prestolnice.

Obratovalo bo vse do konca zimske sezone oziroma do konca februarja prihodnje leto. Delovni čas bo od ponedeljka do nedelje od 10. do 21. ure. Odprto bo tudi 25. decembra in 1. januarja. Drsališče izjemoma ne bo obratovalo ob temperaturah, višjih od 10° C, in ob prekomerni količini dežja, saj to lahko vpliva na kakovost ledu.

"Drsanje je lahko prava družinska rekreacija na svežem zraku, za pare romantično doživetje in za prijatelje nepozabna popestritev vsakdanjika. Vstopnica za drsanje je lahko tudi odlično darilo, saj so na voljo darilni boni za otroke, odrasle in družinske vstopnice z ali brez izposoje drsalk. Za piko na i vsaka decembrska sobota prinaša posebne zimske dogodivščine, in sicer bodo dopoldnevi rezervirani za brezplačne tečaje drsanja, popoldnevi pa za zabavne urice s prijatelji ali družino v mini disku," je na današnji otvoritvi drsališča povedal Toni Pugelj, direktor ALEJE.

Zbrane je nagovoril Toni Pugelj, direktor ALEJE. Foto: Aleja

Veličastna okrasitev s 300 tisoč lučkami, ki je tudi trajnostna

V ALEJI so stopili v praznično vzdušje z začetkom prazničnih aktivnosti s sloganom "Lej, božični čar je tu", ki se bodo odvijale skozi ves december. ALEJA bo tudi letos zablestela v prazničnem sijaju, saj bo notranjo in zunanjo dekoracijo sestavljalo več kot 300 tisoč svetlobnih elementov. Pri tem ostajajo zavezani trajnosti – celotna božična razsvetljava najučinkovitejše LED-tehnologije predstavlja le 0,1 odstotka letne porabe električne energije, ki jo v ALEJI proizvedejo sami s sončno elektrarno na strehi.

"Kot ena od najsodobnejših nakupovalnih destinacij v Sloveniji tako združujemo občutek domačnosti in praznične topline s trajnostnimi praksami, ki jih obiskovalci vse bolj cenijo," je poudaril Pugelj.

Praznični sejem, trije dobri možje in Nika Zorjan

Prav danes, 1. decembra, se na nakupovalnih ulicah ALEJE začenja božično-novoletni sejem, ki bo trajal vse do silvestrskega večera. Sejem bo preplet različnih izdelkov, idej za darila in okusov, ki zaokrožajo toplino decembrskih dni. Pravljično dogajanje bo popestril tudi prihod dobrih mož. Ta petek, 5. decembra, bo ALEJO obiskal Miklavž, spremljala pa ga bo energična Nika Zorjan, ki bo poskrbela za prijetno glasbeno vzdušje. Prav tako veselo bo v torek, 16. decembra, ko pride na obisk Božiček s spremstvom in darili za najmlajše obiskovalce. Za zaključek prazničnega dogajanja pa bo naše najmlajše v soboto, 27. decembra, z obiskom razveselil še dedek Mraz.

Program otvoritve je popestril nastop vrhunskih drsalk. Foto: Aleja

Slovenci največ daril kupimo v nakupovalnih središčih

Raziskava, ki jo je za SES Slovenija izvedlo podjetje za tržne raziskave Valicon, ugotavlja, da večina slovenskega prebivalstva za praznične nakupe najraje izbere nakupovalna središča. V predbožičnem času obišče nakupovalno središče 90 odstotkov vprašanih Slovenk in Slovencev. Ob tem je posebej zanimivo, da 66 odstotkov tistih, ki obdaruje, darila kupi v nakupovalnem središču. Velika večina kupcev daril (86 %) letos načrtuje, da bo zanje namenila do 500 evrov. Sladkarije oziroma živila so s 35 odstotki nedvomno na prvem mestu najbolj priljubljenih kategorij daril. Sledijo igrače (27 %) in darilni boni (27 %) pred parfumerijo in kozmetiko (25 %), oblačili in obutvijo (23 %) ter knjigami (21 %). V Sloveniji darilne bone unovčimo še posebej hitro – kar 37 odstotkov Slovenk in Slovencev to stori že v prvih tednih po praznikih. V Sloveniji darila najpogosteje kupimo decembra (57 %). Kar 40 odstotkov Slovenk in Slovencev začne z nakupovanjem daril šele na začetku ali sredi decembra. Sledijo tisti, ki jih opravijo v tednu pred božičem (17 %). Glede na ugotovitve raziskave ženske darila nakupijo prej kot moški.

ALEJA – več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja

Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno najemno površino (GLA) več kot 866 tisoč kvadratnih metrov. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih destinacij v Avstriji in Sloveniji. Najemniki v nakupovalnih središčih SES so leta 2024 z več kot 117 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,54 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, vodenja gradnje, oddajanja trgovskih prostorov ter upravljanja središč in objektov zelo uspešno ponuja tudi kot storitev zunanjim lastnikom nakupovalnih destinacij. Središča SES so prejela že več nacionalnih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno zasnovo in inovativno trženje. Leta 2023 je nakupovalno središče ALEJA Ljubljana prejelo ugledno nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del Skupine SPAR Avstrija.

