Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
20. 12. 2025,
14.17

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68

Natisni članek

Natisni članek
zapor darila

Sobota, 20. 12. 2025, 14.17

1 ura, 16 minut

Nekdanji pakistanski premier Kan obsojen na dodatnih 17 let zapora

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68
Imran Kan | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanji pakistanski premier Imran Kan je bil zaradi posedovanja luksuznih državnih daril obsojen na dodatnih 17 let zapora. Kazen se bo prištela k 14-letni zaporni kazni, na katero je bil obsojen v drugem postopku zoper njega, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes sporočile oblasti.

Kan je v zaporu sicer že več kot dve leti. Novo sodbo je posebno sodišče razglasilo med obravnavo v zaporu v Rawalpindiju.

V Kanovi stranki Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) so sodbo kritizirali, na omrežju X pa so zapisali, da "ne gre za pošten proces, temveč za vojaškega". Po poročanju medijev so dodatnih 17 let zaporne kazni prisodili tudi Kanovi ženi, ki je bila v januarskem postopku obsojena na sedem let zapora.

Kljub zaporni kazni Kan ostaja ena najbolj priljubljenih osebnosti v Pakistanu. Zoper njega poteka še več deset kazenskih postopkov. Kan obtožbe zanika in trdi, da je žrtev sodstva, ki je zlorabljeno v politične namene. Njegovi privrženci redno protestirajo in zahtevajo njegovo izpustitev, navaja DPA.

zapor darila
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.