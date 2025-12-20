Nekdanji pakistanski premier Imran Kan je bil zaradi posedovanja luksuznih državnih daril obsojen na dodatnih 17 let zapora. Kazen se bo prištela k 14-letni zaporni kazni, na katero je bil obsojen v drugem postopku zoper njega, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes sporočile oblasti.

Kan je v zaporu sicer že več kot dve leti. Novo sodbo je posebno sodišče razglasilo med obravnavo v zaporu v Rawalpindiju.

V Kanovi stranki Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) so sodbo kritizirali, na omrežju X pa so zapisali, da "ne gre za pošten proces, temveč za vojaškega". Po poročanju medijev so dodatnih 17 let zaporne kazni prisodili tudi Kanovi ženi, ki je bila v januarskem postopku obsojena na sedem let zapora.

Kljub zaporni kazni Kan ostaja ena najbolj priljubljenih osebnosti v Pakistanu. Zoper njega poteka še več deset kazenskih postopkov. Kan obtožbe zanika in trdi, da je žrtev sodstva, ki je zlorabljeno v politične namene. Njegovi privrženci redno protestirajo in zahtevajo njegovo izpustitev, navaja DPA.