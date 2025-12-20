Sobota, 20. 12. 2025, 14.17
Nekdanji pakistanski premier Kan obsojen na dodatnih 17 let zapora
Nekdanji pakistanski premier Imran Kan je bil zaradi posedovanja luksuznih državnih daril obsojen na dodatnih 17 let zapora. Kazen se bo prištela k 14-letni zaporni kazni, na katero je bil obsojen v drugem postopku zoper njega, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes sporočile oblasti.
Kan je v zaporu sicer že več kot dve leti. Novo sodbo je posebno sodišče razglasilo med obravnavo v zaporu v Rawalpindiju.
V Kanovi stranki Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) so sodbo kritizirali, na omrežju X pa so zapisali, da "ne gre za pošten proces, temveč za vojaškega". Po poročanju medijev so dodatnih 17 let zaporne kazni prisodili tudi Kanovi ženi, ki je bila v januarskem postopku obsojena na sedem let zapora.
Kljub zaporni kazni Kan ostaja ena najbolj priljubljenih osebnosti v Pakistanu. Zoper njega poteka še več deset kazenskih postopkov. Kan obtožbe zanika in trdi, da je žrtev sodstva, ki je zlorabljeno v politične namene. Njegovi privrženci redno protestirajo in zahtevajo njegovo izpustitev, navaja DPA.