Hrvaški portal Index piše o novih podrobnostih o 38-letnem Slovencu Robertu Trščinarju, ki so ga pred nekaj dnevi aretirali v Zagrebu, potem ko je poskušal povoziti tri hrvaške policiste. Znano je, da je pred aretacijo kradel avtomobilske pnevmatike iz avtohiše v zagrebškem Jankomirju, po odkritju pa je nastal kaos.

Kot so izvedeli na Indexu, so policisti pobeglega Trščinarja iskali kar dve uri. Izvedeli so tudi, zakaj je Trščinar sploh prišel v Zagreb. "Tam je bival, ker se je družil s svojo tesno prijateljico, prav tako Slovenko. Hrvaška je bila njun ljubezenski raj, a 38-letnik jo je izkoriščal tudi za to, za kar je bil preiskovalcem znan in je bil že prej obsojen – tatvino," piše Index.

Med begom je poskušal ubiti policista

Po policijski izjavi je 38-letni Slovenec 29. decembra okoli 4. ure zjutraj preskočil ograjo službenega parkirišča na Samoborski ulici v Jankomirju in z dveh parkiranih avtomobilov snel več koles.

Kolesa je prestavil čez ograjo in jih postavil na rob, nato pa se je odpravil do avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je bil parkiran približno 200 metrov od kraja tatvine. Na ta avtomobil, ki ni bil njegov, je namestil hrvaške registrske tablice in zagnal vozilo.

V tistem trenutku so mu policisti s službenim vozilom zaprli pot, da bi ga aretirali. Izstopili so iz avtomobila, pokazali službene značke, se predstavili kot policisti in mu ukazali, naj ustavi vozilo in izstopi iz njega. To je sprva tudi storil, ko pa so se policisti približali vozilu, je 38-letnik nenadoma s svojim avtomobilom zapeljal proti njim z namenom, da jih ubije. Ker ponovno ni upošteval ukaza za ustavitev, je eden od policistov, da bi odbil nezakonit napad nase in dva sodelavca, iz službenega strelnega orožja izstrelil več strelov v smeri sprednjega dela avtomobila.

Na Indexu so izvedeli, da je bilo izstreljenih kar sedem strelov, ki so Trščinarja sprva ustavili, a že naslednji trenutek je nenadoma zapeljal vzvratno, obrnil avto in po makadamski cesti pobegnil proti zahodu. Nekaj ​​sto metrov naprej je trčil v kovinsko konstrukcijo, nakar je zapustil vozilo in pobegnil peš.

Med vožnjo so policisti, ki so ves čas iskali 38-letnika, opazili ubežnika in se odpravili proti njemu. Foto: Pixsell

Izkazalo se je, da je stekel v objem svoje tesne prijateljice.

Kako so ga na koncu aretirali?

Kasneje istega dne se je par z avtomobilom Slovenke odpravil v mesto. Med vožnjo so policisti, ki so ves čas iskali 38-letnika, opazili ubežnika in se odpravili proti njemu. Tudi on je njih opazil, zato je prijateljico porinil iz vozila in se sam odpeljal naprej.

Sledila je nova zasledovalna akcija, ki se je na koncu končala z aretacijo Trščinarja. Zdaj je 38-letnik v preiskovalnem priporu, a tudi pravosodna policija bo morala biti na preži. Gre namreč za moškega, ki je leta 2013 pobegnil iz slovenskega zapora. Zato je bil za njim zdaj izdan slovenski evropski nalog za prijetje (EUN).

Pobeg iz slovenskega zapora

Decembra 2013 je Trščinar na spektakularen način pobegnil iz zapora v Ljubljani. Ponoči je prežagal rešetke na več oknih, splezal na streho zapora in skočil na sosednjo stavbo, od koder se je s pomočjo vrvi iz zvezanih rjuh spustil na tla.

Nato je v žično ograjo, ki obdaja zapor, naredil odprtino in vstopil na parkirišče bližnje bolnišnice, ki ni bilo pod nadzorom. Od tam je pobegnil v neznano smer. V zaporu je prestajal kazen zaradi tatvine, kar je bila njegova glavna kriminalna dejavnost. Po treh mesecih bega ga je slovenska policija izsledila in aretirala na območju Novega mesta ter ga vrnila v zapor.

Trščinar je zaradi številnih kaznivih dejanj tatvin v slovenskih zaporih preživel skupno približno deset let. Po pobegu leta 2013 so slovenske oblasti v izjavah navedle, da med prestajanjem kazni ni bil problematičen zapornik in da ga ne smatrajo za nevarno osebo. Zato je uveljavljal pravico do prostih vikendov, a se pred letom in pol z enega ni vrnil.