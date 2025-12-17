Slovenski košarkar Luka Dončić je po torkovem treningu še enkrat z božičnimi darili presenetil soigralce in preostalo osebje. Ti so tokrat dobili vrhunska električna kolesa, po nekaterih izračunih je vse skupaj stalo kar nekaj denarja.

The squad loved Luka's Christmas gift 🙌 pic.twitter.com/xJf5WiQcnc — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 17, 2025

Luka Dončić je že dolgo časa znan po tem, da ob božičnih praznikih preseneti soigralce in preostalo osebje. Tudi letos ni bilo nič drugače. Po koncu torkovega treninga je celotno ekipo pred dvorano čakalo veliko presenečenje.

Tam je bilo namreč parkiranih več kot sto vrhunskih električnih koles in videti je bilo, da so se vsi razveselili posebnega darila. To pa ni bilo prvič, da je Dončić obdaril soigralce pri LA Lakersih.

Kolesa so bila okrašena z zlatimi pentljami in na vsakem je bilo ime enega od igralcev oz. članov osebja. Nekaj igralcev je takoj preizkusilo kolo in bili so navdušeni, med njimi tudi 26-letni Ljubljančan, ki očitno ne blesti samo na igriščih, ampak je tudi sicer pozoren do soigralcev in osebja.

Na spletu so se takoj začela pojavljati ugibanja, kako globoko je moral slovenski košarkarski as seči v žep. Po nekaterih izračunih naj bi bila cena vseh koles skupaj okrog 340 tisoč dolarjev (288 tisoč evrov). Med drugim gre za kolesa znamke Pedal All-Wheel Drive S, ki imajo doseg od 72 do 130 kilometrov in lahko dosežejo hitrost do 58 kilometrov na uro.

Foto: Reuters

Njegova dobrodelnost je veliko širša

Dončić pa ne obdaruje samo košarkarskih kolegov. Njegova dobrodelnost je veliko širša. Kmalu po podpisani pogodbi z LA Lakersi je prek svoje fundacije namenil pet milijonov dolarjev (4,2 milijona evrov) za podporo mladim športnikom po vsem svetu. Po grozovitih požarih, ki so pustošili po Los Angelesu, je daroval 500 tisoč dolarjev (424 tisoč evrov) ter se ob tem zavezal, da bo sodeloval z lokalnimi organizacijami pri obnovi košarkarskih igrišč in preostalih športnih objektov, ki so jih poškodovali požari.

