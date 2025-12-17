Pred božičnimi prazniki bo spet na delu celotna biatlonska družina. Svetovni pokal bo potekal v Annecyju v Franciji, vrača se tudi Anamarija Lampič, ki ima na francosko prizorišče lepe spomine.

Annecy je poseben kraj za Anamarijo Lampič, saj je lani s tretjim mestom na sprintu prvič stopila na oder za zmagovalke v biatlonu. Odlična Slovenka se v Franciji vrača na tekme, potem ko je morala zaradi bolezni izpustiti tekme v Hochfilznu. V ženski konkurenci bosta ob Lampičevi tekmovali še Polona Klemenčič, ki bo poskušala nadaljevati odlične predstave iz Avstrije, in Lena Repinc, ki ima želje višje od zadnjih izidov.

V moški konkurenci žal ne bo Jakova Faka, ki bo zaradi poškodbe kolena počival do sredine januarja. Glavni trener Janez Marič je v Francijo tako peljal Lovra Planka, Matica Dovžana, Tonija Vidmarja in Matica Bradeška. Biatlonce v obeh kategorijah v Franciji čakajo tekma v sprintu, zasledovanju in za konec programa še prva letošnja tekma najboljših na svetu – tekma s skupinskim startom.

Preberite še: