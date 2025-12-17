Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 17. 12. 2025, 11.02

Anamarija Lampič se vrača na priljubljeno prizorišče

Anamarija Lampič, Pokljuka 2025 | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Pred božičnimi prazniki bo spet na delu celotna biatlonska družina. Svetovni pokal bo potekal v Annecyju v Franciji, vrača se tudi Anamarija Lampič, ki ima na francosko prizorišče lepe spomine.

Annecy je poseben kraj za Anamarijo Lampič, saj je lani s tretjim mestom na sprintu prvič stopila na oder za zmagovalke v biatlonu. Odlična Slovenka se v Franciji vrača na tekme, potem ko je morala zaradi bolezni izpustiti tekme v Hochfilznu. V ženski konkurenci bosta ob Lampičevi tekmovali še Polona Klemenčič, ki bo poskušala nadaljevati odlične predstave iz Avstrije, in Lena Repinc, ki ima želje višje od zadnjih izidov.

Sportal Odločitev je padla, Fak izpušča naslednje tekme

V moški konkurenci žal ne bo Jakova Faka, ki bo zaradi poškodbe kolena počival do sredine januarja. Glavni trener Janez Marič je v Francijo tako peljal Lovra Planka, Matica Dovžana, Tonija Vidmarja in Matica Bradeška. Biatlonce v obeh kategorijah v Franciji čakajo tekma v sprintu, zasledovanju in za konec programa še prva letošnja tekma najboljših na svetu – tekma s skupinskim startom.

