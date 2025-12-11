Bo Tine Šporn naslednje veliko ime slovenskega teka na smučeh?

Tine Šporn je mladenič, ki tek na smučeh razume kot pot – pot discipline, osredotočenosti in nenehnega preseganja samega sebe. Zasnežene proge so njegovo okolje, tam pa se rojevajo tudi njegove največje ambicije. 18-letni tekač na smučeh se z izjemnim napredkom uvršča med najperspektivnejše slovenske mladince. Prav ta predanost in rezultati so prepričali komisijo projekta Mladi upi 2025 , da ga uvrsti med najboljše finaliste letošnjega razpisa.

Tine Šporn se je s tekom na smučeh začel ukvarjati v 3. razredu osnovne šole, sprva po zgledu starejšega brata. Z leti pa je iz rekreativnega veselja zrasla želja po vrhunskosti. Danes trenira v klubu TSK Jub Dol ter je član slovenske mladinske reprezentance U20, kjer nastopa na najvišji evropski in svetovni ravni. Njegov vsakdan sestavljajo treningi moči, tehnike in vzdržljivosti, poleg tega obiskuje 4. letnik srednje lesarske šole. Kljub napornemu urniku šolske obveznosti opravlja sproti – in iskreno pove, da najraje trenira.

Glasovanje za Mladega upa po izboru javnosti poteka od 10. 12. 2025 do 21. 12. 2025 do 16.00. Glasujte za svojega favorita.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Danes se Tine Šporn uvršča med najboljše mladinske tekače na smučeh pri nas, kar potrjujejo njegovi rezultati na najmočnejših evropskih in svetovnih tekmovanjih. Eden njegovih največjih dosežkov je 4. mesto na Olimpijskem festivalu evropske mladine (EYOF) v Gruziji, kjer je od medalje ostal oddaljen le štiri sekunde – uspeh, ki ga uvršča v sam vrh evropske mladinske konkurence. Odlično je nastopil tudi na FESA pokalu U18 v Planici, enem najmočnejših tekmovanj v Evropi, kjer je zasedel 6. mesto. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v tekaških rolkah v Italiji je svojo vsestranskost dokazal še s 7. mestom.

Na domačih tleh je njegova prevlada še izrazitejša: v sezoni 2024/25 je osvojil kar pet naslovov državnega prvaka in skupno zmago v pokalu Argeta, skozi celotno dosedanjo kariero pa je slovenske državne naslove zbral že štirinajstkrat. Tudi v članski konkurenci se že uspešno prebija – med drugim je v Planici osvojil 3. mesto, kar potrjuje, da se brez težav kosa tudi s starejšimi in izkušenejšimi tekmovalci.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njegov trener Luka Gostinčar poudarja, da so za Tinetov napredek enako pomembne kot rezultati tudi njegove osebne lastnosti: "Na treningu vedno pokaže svoj maksimum. Njegova želja, red in rezultati so navdih celotni ekipi," pravi in dodaja, da je Tine eden tistih športnikov, ki s svojo predanostjo postavlja standard mlajšim generacijam.

Tine Šporn ima svoje cilje izjemno jasno zastavljene. V prihajajoči sezoni želi dokazati, da spada v sam vrh svetovne mladinske konkurence: na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju cilja na uvrstitev med najboljših osem, na Alpskem oziroma FESA pokalu pa si želi prvič stopiti na zmagovalni oder. Obenem ga vse bolj zanima tudi preboj med člane, zato je njegov letošnji cilj osvojiti svoj prvi članski državni naslov.

V sezoni 2026/27 cilja še višje – na osvojitev medalje na mladinskem svetovnem prvenstvu. A njegova vizija sega daleč preko mladinskih kategorij. Dolgoročno želi osvojiti olimpijsko medaljo, cilj, ki ga postavlja med najambicioznejše mlade tekače na smučeh pri nas.

Pri tem ga navdihujejo vrhunski športniki, kot so Jessie Diggins, Tadej Pogačar in Armand Duplantis. Prav njihova predanost mu daje dodatno motivacijo, da vztraja: "Upam, da bom nekoč tudi sam navdih kakšnemu mlademu talentu."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Tek na smučeh zahteva veliko opreme, potovanj in posebnih priprav, zato so stroški v tej panogi visoki že na osnovni ravni. Za vrhunsko tekmovalnost potrebuje več kompletov smuči, prilagojenih različnim razmeram na snegu, kar pomeni tudi redno servisiranje in testiranje opreme. Poleg tega mora čez celotno leto opravljati fiziološke meritve, skrbeti za ustrezno prehrano ter vlagati v regeneracijo. Vse to skupaj hitro preseže več tisoč evrov na sezono, še posebej, ko se dodajo višinske priprave, potni stroški in nastanitve na mednarodnih tekmah.

Sredstva iz projekta Mladi upi 2025 bi mu omogočila nakup dodatnih kompletov smuči, ki jih potrebuje za različne snežne razmere, ter več klubskih in reprezentančnih priprav, med katerimi so ključne predvsem višinske. Prav tako bi mu olajšala dostop do kakovostne športne prehrane, regeneracije in strokovne podpore, hkrati pa bi pokrila del stroškov potovanj in prijavnin, ki jih zahteva tekmovanje na mednarodni ravni. Sam pravi: "Ta denarna pomoč bi mi zelo pomagala do svetovnega vrha, kamor želim priti."

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.