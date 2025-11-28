Norvežan Martin Loewstroem Nyenget in Švedinja Frida Karlsson sta zmagovalca uvodne tekme sezone za svetovni pokal v smučarskem teku v finski Ruki. Nyenget je na 10 km klasično za dve sekundi ugnal rojaka Johannesa Hoesflota Klaeba, Karlsson pa za deset sekund Norvežanko Heidi Weng. Od Slovencev je točke ujela le Anja Mandeljc.

Moška tekma na dva 5-kilometrska kroga je postregla z nekoliko manjšimi razlikami med tekmovalci kot ženska. Nyenget je za 2,1 sekunde ugnal Klaeba in s tem za nekaj časa podaljšal rojakov lov na jubilejno 100. zmago v svetovnem pokalu. Klaebo, eden najuspešnejših tekačev v zgodovini, ki je lani konkurenco pokoril v svetovnem pokalu, na novoletni turneji in na svetovnem prvenstvu za zdaj ostaja pri številki 98. Nyenget pa je slavil šesto posamično zmago. Na tretjem mestu je končal Avstrijec Mika Vermeulen, ki je zaostal za 4,2 sekunde. Z dobrimi desetimi sekundami zaostanka je bil četrti Norvežan Andreas Fjorden Ree, peti pa domačin in lanski zmagovalec te tekme v Ruki Iivo Niskanen z zaostankom 12 sekund.

Slovenska tekača Miha Ličef in Valerij Gontar nista osvojila točk. Ličef, ki se je na progo pognal za Klaebom, je v cilj pritekel z zaostankom 1:49,2 minute in pristal na 65. mestu. Gontar je zaostal dobrih sedem sekund več in bil 69.

Frida Karlsson Foto: Guliverimage

Tekmovalno sezono so pred tem odprle tekačice. Frida Karlsson je za 10,5 sekunde ugnala dvakratno dobitnico velikega kristalnega globusa Heidi Weng, tretja je bila z zaostankom 18,3 sekunde Švedinja Moa Ilar. Pod odrom za zmagovalke se je na četrtem mestu zvrstila še ena Švedinja Ebba Andersson (+ 21,2), peta je bila branilka velikega kristalnega globusa za skupno zmago, Američanka Jessie Diggins (+27,6).

Za 26-letno Karlsson, lansko dvakratno svetovno prvakinjo, je to 14. posamična zmaga v svetovnem pokalu, ubranila pa je tudi lansko zmago z 10-kilometrske preizkušnje na tem finskem prizorišču.

Edina Slovenka na startu Mandeljc je za uvod v sezono za las ujela točke svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Edina Slovenka na startu Anja Mandeljc je za uvod v sezono za las ujela točke svetovnega pokala, te dobi prva petdeseterica, potem ko je končala na 49. mestu. Za zmagovalko je zaostala dve minuti in 45 sekund. Eva Urevc bo izpustila celoten uvodni vikend zaradi bolezni in je že pred dnevi odpotovala domov.

V soboto bo na vrsti prva sprinterska tekma sezone. Kvalifikacije se bodo začele ob 8.55 po slovenskem času, izločilni boji pa ob 11.25. V nedeljo v Ruki sledita še tekmi s skupinskim startom na 20 km prosto.

Ruka, 10 km, klasično (m):



1. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 22:30,8

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +2,1

3. Mika Vermeulen (Avt) +4,2

4. Andreas Fjorden Ree (Nor) +10,3

5. Iivo Niskanen (Fin) +12,0

6. Erik Valnes (Nor) +12,1

...

65. Miha Ličef (Slo) +1:49,2

69. Valerij Gontar (Slo) +1:56,7



Vrstni red v svetovnem pokalu (1/28):



1. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 100 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 95

3. Mika Vermeulen (Avt) 90

4. Andreas Fjorden Ree (Nor) 85

5. Iivo Niskanen (Fin) 80

6. Erik Valnes (Nor) 75



Ruka, 10 km, klasično (ž):



1. Frida Karlsson (Šve) 25:31,8

2. Heidi Weng (Nor) +10,5

3. Moa Ilar (Šve) +18,3

4. Ebba Andersson (Šve) +21,2

5. Jessie Diggins (ZDA) +27,6

6. Kristin Austgulen Fosnaes (Nor) +37,2

...

49. Anja Mandeljc (Slo) +2:45,6



Vrstni red v svetovnem pokalu (1/28):



1. Frida Karlsson (Šve) 100 točk

2. Heidi Weng (Nor) 95

3. Moa Ilar (Šve) 90

4. Ebba Andersson (Šve) 85

5. Jessie Diggins (ZDA) 80

6. Kristin Austgulen Fosnaes (Nor) 75

...

49. Anja Mandeljc (Slo) 2