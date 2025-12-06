Klaebo do 101. zmage, Diggins do prve v svoji zadnji sezoni

Zvezdnik smučarskega teka Johannes Hoesflot Klaebo je bil na čelu osmih Norvežanov v svetovnem pokalu na 20-kilometrskem skiatlonu v domačem Trondheimu. Žensko tekmo je dobila najboljša tekačica lanske zime Jessie Diggins iz ZDA, ki je dosegla svojo prvo zmago v olimpijski zimi.

Johannes Hoesflot Klaebo je bil 0,7 sekunde pred Haraldom Oestbergom Amundsenom, tretji je bil še en Norvežan Emil Iversen, ki je bil še dve desetinki počasnejši. Med deseterico je bilo kar devet Norvežanov, na devetem mestu je bil Avstrijec Mika Vermeulen.

Na 58. mestu je končal najboljši slovenski reprezentant Valerij Gontar (+2,45,7), Miha Ličef je bil 62. (3:41,5), 68. pa Miha Šimenc (3:24,1) med 86 uvrščenimi.

Jessie Diggins se veseli prve zmage v svoji zadnji sezoni. Foto: Guliverimage

Diggins je v svoji zadnji sezoni v karieri do prve zmage prišla s časom 50:29,5 minute. Dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala Heidi Weng iz Norveške je bila druga, tretja pa Švedinja Ebba Andersson.

Edina slovenska tekačica na startu Anja Mandeljc je zasedla 36. mesto z zaostankom 2:56,4 minute za zmagovalko ter osvojila novih 15 točk za svetovni pokal.

Današnji program nordijskega smučanja vključuje tudi moško in žensko nordijsko kombinacijo v Trondheimu ter moške smučarske skoke v Wisli na Poljskem.