Ebba Andersson do prve zmage letos, Anja Mandeljc 33.

Švedinja Ebba Andersson je zmagovalka tekme na 10 km prosto za svetovni pokal smučarskih tekačic v norveškem Trondheimu. Za dve sekundi je bila hitrejša od rojakinje Moe Ilar. Edina Slovenka na startu Anja Mandeljc je končala na 33. mestu in prišla do novih točk.

Za Švedinjama je na tretjem mestu končala branilka velikega kristalnega globusa in vodilna v skupnem seštevku pokala, Američanka Jessie Diggins, ki je zaostala 16,5 sekunde. Četrta je bila z zaostankom 19,4 sekunde Norvežanka Astrid Oeyre Slind, peta pa s štirimi desetinkami zaostanka več še ena Švedinja Jonna Sundling.

Za Andersson, trikratno svetovno prvakinjo na tem prizorišču v lanski sezoni, je to prva zmaga v sezoni in deveta v karieri, potem ko je v soboto na skiatlonu prišla do prvih letošnjih stopničk. Osemindvajsetletna Švedinja je s tem prevzela rdečo majico vodilne za seštevek tekem na razdalji. Rumeno majico za vodilno v skupnem seštevku bo zadržala Diggins, a ji je Ilar precej blizu.

Edina Slovenka na startu Mandeljc počasi stopnjuje svojo formo. V soboto je bila v skiatlonu 36., danes je to za malenkost še izboljšala in vpisala nove točke za svetovni pokal. Za zmagovalko je v cilju zaostala 1:23,7 minute.

Ob 11.55 se bo začela še moška preizkušnja na 10 km, na startu bodo štirje Slovenci, in sicer Miha Šimenc, Miha Ličef, Valerij Gontar in Nejc Štern. Karavana svetovnega pokala se naslednji konec tedna seli v švicarski Davos.