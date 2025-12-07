Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
11.21

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
smučarski tek Ebba Andersson Anja Mandeljc

Nedelja, 7. 12. 2025, 11.21

8 minut

Smučarski tek, Trondheim, 10 km, prosta tehnika (ž)

Ebba Andersson do prve zmage letos, Anja Mandeljc 33.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
smučarski tek, Anja Mandeljc | Anja Mandeljc je bila 33. | Foto www.alesfevzer.com

Anja Mandeljc je bila 33.

Foto: www.alesfevzer.com

Švedinja Ebba Andersson je zmagovalka tekme na 10 km prosto za svetovni pokal smučarskih tekačic v norveškem Trondheimu. Za dve sekundi je bila hitrejša od rojakinje Moe Ilar. Edina Slovenka na startu Anja Mandeljc je končala na 33. mestu in prišla do novih točk.

Za Švedinjama je na tretjem mestu končala branilka velikega kristalnega globusa in vodilna v skupnem seštevku pokala, Američanka Jessie Diggins, ki je zaostala 16,5 sekunde. Četrta je bila z zaostankom 19,4 sekunde Norvežanka Astrid Oeyre Slind, peta pa s štirimi desetinkami zaostanka več še ena Švedinja Jonna Sundling.

Za Andersson, trikratno svetovno prvakinjo na tem prizorišču v lanski sezoni, je to prva zmaga v sezoni in deveta v karieri, potem ko je v soboto na skiatlonu prišla do prvih letošnjih stopničk. Osemindvajsetletna Švedinja je s tem prevzela rdečo majico vodilne za seštevek tekem na razdalji. Rumeno majico za vodilno v skupnem seštevku bo zadržala Diggins, a ji je Ilar precej blizu.

Edina Slovenka na startu Mandeljc počasi stopnjuje svojo formo. V soboto je bila v skiatlonu 36., danes je to za malenkost še izboljšala in vpisala nove točke za svetovni pokal. Za zmagovalko je v cilju zaostala 1:23,7 minute.

Ob 11.55 se bo začela še moška preizkušnja na 10 km, na startu bodo štirje Slovenci, in sicer Miha Šimenc, Miha Ličef, Valerij Gontar in Nejc Štern. Karavana svetovnega pokala se naslednji konec tedna seli v švicarski Davos.

Izidi, 10 km, prosto:

- ženske:
1. Ebba Andersson (Šve) 26:05,3
2. Moa Ilar (Šve) + 2,0
3. Jessie Diggins (ZDA) 16,5
4. Astrid Oeyre Slind (Nor) 19,4
5. Jonna Sundling (Šve) 19,8
6. Maria Gismondi (Ita) 26,1
...
33. Anja Mandeljc (Slo) 1:23,7
...

- vrstni red v svetovnem pokalu (6/28):
1. Jessie Diggins (ZDA) 512
2. Moa Ilar (Šve) 495
3. Jonna Sundling (Šve) 422
4. Ebba Andersson (Šve) 412
5. Heidi Weng (Nor) 375
6. Frida Karlsson (Šve) 368
...
68. Anja Mandeljc (Slo) 46

Jessie Diggins
Sportal Klaebo do 101. zmage, Diggins do prve v svoji zadnji sezoni
Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Izjemen jubilej nepremagljivega Norvežana, Štern v četrtfinalu
Anja Mandeljc
Sportal Tudi na drugi tekmi na razdalji do točk le Anja Mandeljc
 
smučarski tek Ebba Andersson Anja Mandeljc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.