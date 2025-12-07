Hedegart na vrhu norveške prevlade v Trondheimu, Slovenci brez točk

Norvežan Einar Hedegart je zmagovalec tekme na 10 km prosto za svetovni pokal smučarskih tekačev v norveškem Trondheimu. Na domačem terenu se je na prvih sedmih mestih zvrstila sedmerica Norvežanov. Slovenci niso prišli do točk, od četverice na startu je bil s 56. mestom najbližje temu Miha Šimenc.

Štiriindvajsetletni Hedegart in leto starejši reprezentančni kolega Andreas Fjorden Ree sta bila razred zase. Ree je v cilju zaostal za vsega 0,4 sekunde. Od drugega paketa Norvežanov je bil najhitrejši Martin Loewstroem Nyenget, ki je zaostal za 10,1 sekunde.

Nyenget je s tem utrdil svoje vodstvo v seštevku tekem na razdalji. Z zaostankom 11,4 sekunde je bil četrti Emil Iversen, do sedmega mesta pa so se v razmaku desetih sekund razvrstili še Harald Oestberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen ter branilec skupne zmage in vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega pokala Johannes Hoesflot Klaebo.

Hedegart je vpisal svojo prvo zmago v karieri v svetovnem pokalu. Dotlej je bil dvakrat drugi, konec lanske sezone v domačem Oslu in v uvodu letošnje sezone v Ruki. Ree si je medtem pritekel prve stopničke, potem ko je bil že večkrat četrti.

Slovenski tekmovalci so danes ostali zunaj prve petdeseterice, ki prinaša točke svetovnega pokala. Najbližje temu dosežku je bil Šimenc na 56. mestu, ki je za zmagovalcem zaostal minuto in 37 sekund.

Valerij Gontar je bil z zaostankom 1:58,3 minute 64., Miha Ličef (+ 2:07,9) 69., Nejc Štern (+ 2,41,1), ki se je na progo pognal kot zadnji med 113 tekmovalci na startu, pa 81.

Ebba Andersson Foto: Guliverimage

Pred tem so svoje opravile tekačice, prvo zmago v sezoni je slavila Švedinja Ebba Andersson, ki je ugnala rojakinjo Moo Ilar. Edina Slovenka Anja Mandeljc je dosegla najboljšo uvrstitev letos s 33. mestom.

Karavana svetovnega pokala se naslednji konec tedna seli v švicarski Davos.