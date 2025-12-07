Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
13.38

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Valerij Gontar Miha Šimenc smučarski tek

Nedelja, 7. 12. 2025, 13.38

15 minut

Smučarski tek, Trondheim, 10 km, prosta tehnika (m)

Hedegart na vrhu norveške prevlade v Trondheimu, Slovenci brez točk

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Einar Hedegart | Einar Hedegart je dobil 10-kilometrsko preizkušnjo. | Foto Guliverimage

Einar Hedegart je dobil 10-kilometrsko preizkušnjo.

Foto: Guliverimage

Norvežan Einar Hedegart je zmagovalec tekme na 10 km prosto za svetovni pokal smučarskih tekačev v norveškem Trondheimu. Na domačem terenu se je na prvih sedmih mestih zvrstila sedmerica Norvežanov. Slovenci niso prišli do točk, od četverice na startu je bil s 56. mestom najbližje temu Miha Šimenc.

Štiriindvajsetletni Hedegart in leto starejši reprezentančni kolega Andreas Fjorden Ree sta bila razred zase. Ree je v cilju zaostal za vsega 0,4 sekunde. Od drugega paketa Norvežanov je bil najhitrejši Martin Loewstroem Nyenget, ki je zaostal za 10,1 sekunde.

Nyenget je s tem utrdil svoje vodstvo v seštevku tekem na razdalji. Z zaostankom 11,4 sekunde je bil četrti Emil Iversen, do sedmega mesta pa so se v razmaku desetih sekund razvrstili še Harald Oestberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen ter branilec skupne zmage in vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega pokala Johannes Hoesflot Klaebo.

Hedegart je vpisal svojo prvo zmago v karieri v svetovnem pokalu. Dotlej je bil dvakrat drugi, konec lanske sezone v domačem Oslu in v uvodu letošnje sezone v Ruki. Ree si je medtem pritekel prve stopničke, potem ko je bil že večkrat četrti.

Slovenski tekmovalci so danes ostali zunaj prve petdeseterice, ki prinaša točke svetovnega pokala. Najbližje temu dosežku je bil Šimenc na 56. mestu, ki je za zmagovalcem zaostal minuto in 37 sekund.

Valerij Gontar je bil z zaostankom 1:58,3 minute 64., Miha Ličef (+ 2:07,9) 69., Nejc Štern (+ 2,41,1), ki se je na progo pognal kot zadnji med 113 tekmovalci na startu, pa 81.

Ebba Andersson | Foto: Guliverimage Ebba Andersson Foto: Guliverimage

Pred tem so svoje opravile tekačice, prvo zmago v sezoni je slavila Švedinja Ebba Andersson, ki je ugnala rojakinjo Moo Ilar. Edina Slovenka Anja Mandeljc je dosegla najboljšo uvrstitev letos s 33. mestom.

Karavana svetovnega pokala se naslednji konec tedna seli v švicarski Davos.

Izidi, 10 km, prosto, moški:

  1. Einar Hedegart (Nor)                 23:02,1
  2. Andreas Fjorden Ree (Nor)            +   0,4
  3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor)         10,1
  4. Emil Iversen (Nor)                      11,4
  5. Harald Oestberg Amundsen (Nor)          14,8
  6. Iver Tildheim Andersen (Nor)            17,4
...
 56. Miha Šimenc (Slo)                     1:37,0
 64. Valerij Gontar (Slo)                  1:58,3
 69. Miha Ličef (Slo)                      2:07,9
 81. Nejc Štern (Slo)                      2:41,1

Vrstni red v svetovnem pokalu (6/28):

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)           580 točk
  2. Harald Oestberg Amundsen (Nor)           504
  3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor)          383
  4. Mattis Stenshagen (Nor)                  358
  5. Mika Vermeulen (Avt)                     339
  6. Erik Valnes (Nor)                        331
...
 81. Nejc Štern (Slo)                          31
116. Miha Šimenc (Slo)                          3
123. Vili Črv (Slo)                             1

smučarski tek, Anja Mandeljc
Sportal Ebba Andersson do prve zmage letos, Anja Mandeljc 33.
Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Izjemen jubilej nepremagljivega Norvežana, Štern v četrtfinalu
Anja Mandeljc
Sportal Tudi na drugi tekmi na razdalji do točk le Anja Mandeljc
Valerij Gontar Miha Šimenc smučarski tek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.