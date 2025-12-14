Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
15.22

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
smučarski tek Anja Mandeljc

Nedelja, 14. 12. 2025, 15.22

5 minut

Smučarski tek, Davos, 10 km, prosta tehnika (ž)

Zmagovalka Davosa na 10 km Simpson-Larsen, Anja Mandeljc 34.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Karoline Simpson-Larsen (46) | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Norveška smučarska tekačica Karoline Simpson-Larsen je v odsotnosti več vrhunskih tekmovalk iz Švedske in Norveške dosegla prvo zmago svetovnega pokala v karieri, ko je bila najboljša na 10 kilometrov prosto v Davosu. Gre za velik napredek glede na njeno prejšnje najboljše šesto mesto.

Simpson-Larsen je zmago slavila 2,1 sekunde pred Švedinjo Moo Ilar, Norvežanka Astrid Ooyre Slind pa je zaostala še za desetinko več in zasedla tretje mesto.

Vodilna v svetovnem pokalu Američanka Jessica Diggins je bila peta z 10,3 sekunde zaostanka.

Edina slovenska tekačica Anja Mandeljc je zasedla 34. mesto z zaostankom 1:52,1 minute za Simpson-Larsen.

Danes so v Davosu tekmovali tudi ruska tekača Savelij Korostelev, ki je bil 25., in Darija Neprjajeva, bila je 20. v ženski konkurenci, ter Belorusinja Hana Mačahina, ta je v ženski konkurenci zasedla 66. mesto.

Športno razsodišče Cas je prejšnji teden odredilo upravnemu organu Fisa, da mora Rusom in Belorusom pod določenimi pogoji dovoliti nastop kot nevtralnim športnikom.

Korostelev in Neprjajeva sta prvič tekmovala v sobotnem sprintu, vendar se nista prebila skozi kvalifikacije.

Svetovni pokal tekačev se bo nadaljeval 28. decembra v Dobbiacu v Italiji.

10 km prosto, ženske:

1. Karoline Simpson-Larsen (Nor) 26:34,9
2. Moa Ilar (Šve) + 2,1
3. Astrid Ooyre Slind (Nor) 2,2
4. Maja Dahlqvist (Šve) 6,0
5. Jessica Diggins (ZDA) 10,3
...
34. Anja Mandeljc (Slo) 1:52,1
...

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jessie Diggins (ZDA) 644
2. Moa Ilar (Šve) 630
3. Jonna Sundling (Šve) 537
...
65. Anja Mandeljc (Slo) 63
...

Lucas Chanavat
Sportal Brez Slovencev v izločilnih bojih v Davosu, zmagi na Švedsko in v Francijo
Nejc Štern
Sportal Nejc Štern in Vili Črv 12. v Davosu
Mladi upi 2025, Tine Šporn
Novice Bo Tine Šporn naslednje veliko ime slovenskega teka na smučeh?
smučarski tek Anja Mandeljc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.