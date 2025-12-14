Zmagovalka Davosa na 10 km Simpson-Larsen, Anja Mandeljc 34.

Norveška smučarska tekačica Karoline Simpson-Larsen je v odsotnosti več vrhunskih tekmovalk iz Švedske in Norveške dosegla prvo zmago svetovnega pokala v karieri, ko je bila najboljša na 10 kilometrov prosto v Davosu. Gre za velik napredek glede na njeno prejšnje najboljše šesto mesto.

Simpson-Larsen je zmago slavila 2,1 sekunde pred Švedinjo Moo Ilar, Norvežanka Astrid Ooyre Slind pa je zaostala še za desetinko več in zasedla tretje mesto.

Vodilna v svetovnem pokalu Američanka Jessica Diggins je bila peta z 10,3 sekunde zaostanka.

Edina slovenska tekačica Anja Mandeljc je zasedla 34. mesto z zaostankom 1:52,1 minute za Simpson-Larsen.

Danes so v Davosu tekmovali tudi ruska tekača Savelij Korostelev, ki je bil 25., in Darija Neprjajeva, bila je 20. v ženski konkurenci, ter Belorusinja Hana Mačahina, ta je v ženski konkurenci zasedla 66. mesto.

Športno razsodišče Cas je prejšnji teden odredilo upravnemu organu Fisa, da mora Rusom in Belorusom pod določenimi pogoji dovoliti nastop kot nevtralnim športnikom.

Korostelev in Neprjajeva sta prvič tekmovala v sobotnem sprintu, vendar se nista prebila skozi kvalifikacije.

Svetovni pokal tekačev se bo nadaljeval 28. decembra v Dobbiacu v Italiji.