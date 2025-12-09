Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
K. M.

Nato Švedska podmornica Rusija Baltsko morje

Kapitan Petković: Ruske podmornice srečujemo vsak teden, na poti jih je še več. Nato v pripravljenosti.

ruska podmornica | Hribovita podvodna pokrajina Baltika v bližini Švedske otežuje odkrivanje podmornic, saj se lahko skrijejo. | Foto Britansko obrambno ministrstvo

Hribovita podvodna pokrajina Baltika v bližini Švedske otežuje odkrivanje podmornic, saj se lahko skrijejo.

Foto: Britansko obrambno ministrstvo

Na Švedskem v Baltskem morju skoraj vsak teden opazijo kakšno novo rusko podmornico. Kapitan švedske mornarice Marko Petković je za The Guardian dejal, da Moskva nenehno krepi svojo prisotnost v regiji in da je na poti še več tovrstnih podmornic. Nato se na morebitne incidente intenzivno pripravlja, tudi z dodatnimi vajami.

Švedska mornarica se skoraj vsak teden srečuje z ruskimi podmornicami v Baltskem morju, pravi kapitan Petković in dodaja, da se v primeru premirja v rusko-ukrajinski vojni pripravljajo na nadaljnje povečanje tovrstnih podmornic v Baltskem morju. 

"Moskva nenehno krepi svojo prisotnost v regiji. Opažanja njenih plovil so reden del življenja švedske mornarice," je dejal.

Moskva se neprestano modernizira 

Petković je dejal, da Rusija povečuje svoje zmogljivosti in da vsako leto proizvede eno podmornico razreda Kilo v Sankt Peterburgu in enklavi Kaliningrad med Poljsko in Litvo. Dejal je, da izvajajo "premišljen in stalen program modernizacije" svojih ladij.

"Ko bo v Ukrajini končno vzpostavljeno premirje, bo Rusija okrepila svoje zmogljivosti v tej regiji. Glede na to se mora švedska mornarica nenehno razvijati in pripravljati na takšen scenarij," je dejal Petković.

Dodal je, da je skrb vzbujajoča tudi ruska senčna flota civilnih tankerjev za nafto. Možnosti, da bi se takšne ladje uporabljale za izstrelitev dronov, ni izključil. 

Regija Baltskega morja se sooča z vse večjim številom groženj 

Regija Baltskega morja se sooča z vse večjim številom groženj, vključno z domnevnimi hibridnimi napadi brezpilotnih letal, domnevnimi sabotažami podvodne infrastrukture in prisotnostjo tankerjev za nafto v obliki ladij senčne flote, ki prevažajo surovo nafto iz Rusije.

Prejšnji mesec je britanski obrambni minister dejal, da je ruska vohunska ladja vstopila v britanske vode in usmerila laserje na vojaške pilote, s čimer je opozoril, da se Združeno kraljestvo sooča z novo dobo groženj sovražnih držav.

Na Švedskem velika Natova vaja 

Švedska je z namenom obvarovanja območja pred kratkim gostila veliko Natovo vajo protipodmorniškega bojevanja Playbook Merlin 25, v kateri je sodelovalo devet držav, vključno s Švedsko, Nemčijo, Francijo in ZDA. Na vaji je na stotine pripadnikov vadilo lov na podmornice, s čimer so se pripravili na morebiten podvodni napad.

Nato ima  velik vpliv 

Obenem Petković meni, da ima povečana budnost Nata vendarle velik vpliv, saj od začetka operacije Baltic Sentry, ki poteka od januarja, "v tej regiji niso videli nobenih kabelskih incidentov".

"To kaže, da zavezništvo deluje. Baltic Sentry je to dokazal. Tudi trgovska flota je odtlej nekoliko previdnejša pri plovbi po naših regionalnih vodah," je sklenil Petković. 

