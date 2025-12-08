Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

8. 12. 2025,
7.42

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 7.42

1 ura, 18 minut

Ponoči razstrelili bankomat v Moravskih Toplicah

Ka. N.

Bankomat. | Foto STA

Foto: STA

V zgodnjih jutranjih urah je v Moravskih Toplicah odjeknila eksplozija. Policisti so bili o dogodku obveščeni danes ob 1.33, ko je neznani storilec oziroma več storilcev pri trgovini Mercator razstrelil bankomat.

Policija je takoj po prijavi območje zavarovala in začela intenzivno zbirati obvestila ter preverjati okoliščine kaznivega dejanja, so sporočili s PU Murska Sobota. Za zdaj ni znano, kolikšna škoda je nastala.

Policisti pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da informacije sporočijo na telefonsko številko 113, najbližji policijski postaji ali na anonimni telefon policije 080 1200.

