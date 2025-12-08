Ponoči razstrelili bankomat v Moravskih Toplicah

V zgodnjih jutranjih urah je v Moravskih Toplicah odjeknila eksplozija. Policisti so bili o dogodku obveščeni danes ob 1.33, ko je neznani storilec oziroma več storilcev pri trgovini Mercator razstrelil bankomat.

Policija je takoj po prijavi območje zavarovala in začela intenzivno zbirati obvestila ter preverjati okoliščine kaznivega dejanja, so sporočili s PU Murska Sobota. Za zdaj ni znano, kolikšna škoda je nastala.

Policisti pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da informacije sporočijo na telefonsko številko 113, najbližji policijski postaji ali na anonimni telefon policije 080 1200.