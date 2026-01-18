Planinske brihte (PD Medvode) so že drugič ubranile naslov državnih prvakinj na tekmovanju Mladina in gore in tako kot prva ekipa v zgodovini tega planinskega tekmovanja zmagale tri leta zapored! Na 36. državnem tekmovanju so se 17. januarja v Pirničah drugega mesta veselili Štrudli z Orožnove (PD Bohinjska Bistrica), tretjega pa Cepinonožci (PD Kamnik). V srednješolski kategoriji je zmaga že drugo leto zapored romala v PD Litija, letos k Litijskima luftarjema, drugouvrščena je bila dvojica Stena (PD Idrija), tretji pa Postojnski duo (PD Postojna).

Znate narediti prusikov vozel, namestiti ponesrečenca, ko se zbudi iz nezavesti, in narisati snežno opast? Veste, katerega leta je bila ustanovljena Mladinska komisija PZS in kolikokrat na minuto oddamo signal s svetilko ali piščalko, če potrebujemo pomoč? Bi na fotografiji prepoznali visoko barje? Veste, katera so najvišja državna priznanja na področju športa, katerega vitamina nam pozimi navadno primanjkuje in katera je nova planinska zimska olimpijska disciplina?

Vse to in še več iz rokava stresejo tekmovalci na 36. državnem tekmovanju Mladina in gore, ki ga je tretjo januarsko soboto gostila Osnovna šola Pirniče, kjer je bilo pravo mravljišče mladih planincev in njihovih mentorjev.

Najbolj uveljavljena planinska preizkušnja za mlade iz znanj, veščin in izkušenj planinskega delovanja osnovnošolce pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora, letos pa so desetič svoje poznavanje planinstva pokazali tudi srednješolci.

Mladina in gore ni zgolj tekmovanje, ampak tudi priložnost za druženje in pridobivanje planinskega znanja za življenje. V kraju zmagovalk zadnjih dveh let, kjer sta sobotni utrip narekovala občudovanja vredno planinsko znanje in dobra volja okrog sto tekmovalcev, so 36. državno tekmovanje MIG organizirali Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, Planinsko društvo Medvode, Osnovna šola Pirniče in Zavod za šport RS Planica.

Zmago je znova ubranila ekipa Planinske brihte (PD Medvode)

Za preganjanje treme pred začetkom tekmovanja so s kulturnim programom poskrbeli učenci OŠ Pirniče, ki so tudi sooblikovali pisano kuliso v športni dvorani. Tekmovalce so spodbudno nagovorili podpredsednik Planinske zveze Slovenije Roman Ponebšek, župan Očine Medvode Nejc Smole, ravnateljica OŠ Pirniče Damijana Božič Močnik, načelnica Mladinske komisije PZS Ana Skledar in nepogrešljiva Brigita Čeh, že več kot 20 let koordinatorica tekmovanja.

Tekmovalce je razveselila tudi skrita gostja, vselej iskriva športna plezalka Mia Krampl, ki je Slovenijo dvakrat zastopala na olimpijskih igrah, bila pa je tudi svetovna podprvakinja 2019 v težavnostnem plezanju. Planinski mladini je zaupala, kako je usklajevala šolske obveznosti in vrhunski šport, in da ji je kljub garaškemu delu v športu vedno dajalo zagon to, da res uživa v plezanju.

Foto: Manca Ogrin/PZS

Tri- in štiričlanske ekipe osnovnošolcev in dvočlanske ekipe srednješolcev so tekmovanje začele dopoldne s testi iz planinskega znanja, ki so ga mladi pridobivali v planinskih krožkih in med udejstvovanjem v planinstvu. V finalni del državnega tekmovanja za osnovno šolo se je uvrstilo šest najboljših ekip, ki so v finalu v obliki kviza odgovarjale na vprašanja iz Planinske šole in dodatnega gradiva o paraplezalki Manci Smrekar. Znajti so se morale tudi v praktičnih nalogah - poznavanju planinskih vozlov in prve pomoči.

Za naslov državnih prvakov se je v osnovnošolski kategoriji potegovalo 20 ekip, šesterica najboljših v finalu v živo, ki je bil pošten zalogaj znanja za vse zbrane, tudi za predsednika Planinske zveze Slovenije Jožeta Rovana, ki je bil navdušen nad znanjem mladih planincev. Zmago je znova ubranila ekipa Planinske brihte (PD Medvode) in tako spisala zgodovinsko poglavje tekmovanja Mladina in gore. Drugega mesta so se veselili Štrudli z Orožnove (PD Bohinjska Bistrica), tretjega pa Cepinonožci (PD Kamnik). Na četrto mesto se je uvrstila ekipa Markacija in na peto Gremo, čeprav se nam ne da! (obe PD Dobrovlje Braslovče), šesti so bili Padli borci (PD Litija).

"Neverjetno! Še vedno smo malo v šoku"

Osnovnošolske državne prvakinje so že tretjič zapored Planinske brihte, zadnja leta preprosto nepremagljive učenke OŠ Pirniče iz Planinskega društva Medvode: Manja Goslar, Karin Jakša Jovanovski, Sara Mis in Viktoria Ana Šušteršič.

"Neverjetno! Še vedno smo malo v šoku, saj ni bilo tako gladko kot prejšnja leta, in dokler niso razglasili drugega mesta, nismo vedele, da smo zmagale," kar niso mogle verjeti devetošolke, ki so po slabšem začetku na koncu žarele od ponosa, prav tako njihovi glasni domači navijači. Med svojimi pripravami so mentorirale tudi mlajšo ekipo in tako predajale znanje naprej, teoretično znanje preteklih let so le še utrdile, praktično pa nadgradile.

"Na tekmovanju Mladina in gore se veliko naučiš za življenje, za bivanje v naravi, ne pridobiš le znanja v planinstvu, ampak uporabno znanje tudi za vsakdan," so bile enotnega mnenja sošolke, ki bodo morda naslednje leto mešale štrene na srednješolskem tekmovanju.

"Vsako leto sem opazila napredek, še bolj so bile zagnane, čeprav so že veliko znale. Zelo dobro sodelujejo in si pomagajo, vesela sem, da so našle veselje v planinstvu, hkrati pa drugim dokazale, kaj vse je mogoče in so tudi njihov vzor in spodbuda, da se usmerijo v planinstvo," je žarela tudi njihova mentorica Mojca Resnik, tudi prostovoljna vodnica PZS.

Na 10. tekmovanju Mladina in gore za srednješolce se je v Pirničah pomerilo 12 srednješolskih ekip. Šesterica najboljših je morala v finalu poznati planinstvo od A do Ž, obvladati prvo pomoč in se izkazati pri iskanju s plazovno žolno. Zmago je slavila dvojica Litijska luftarja (PD Litija), ki je premagala ekipo Stena (PD Idrija) na drugem in Postojnski duo (PD Postojna) na tretjem mestu. Četrto mesto sta si prislužila Lačna gamsa (PD Radovljica in PD Horjul), peto Savska delfina (PD Litija), šesto Kekčevi deklici (PD Tržič) in sedmo Gorska škrata (PD Bled).

"Zmago sva pričakovala in sva zadovoljna"

Zmagovalca v srednješolski konkurenci, Litijska luftarja, Jonaš Rua Kvapil in Lovro Vozelj, sta po lanskem drugem mestu letos samozavestno osvojila vrh tekmovanja Mladina in gore: "Zmago sva pričakovala in sva zadovoljna. Če niso zmagali naši osnovnošolci, sva morala pa midva!"

Foto: Manca Ogrin/PZS

Tekmujeta že pet let, od sedmega razreda, najbolj pa ju je pritegnil nagradni tabor in druženje s prijatelji iz osnovne šole, kjer sta obiskovala planinski krožek, še vedno pa hodita na planinske tabore: "Pridobila sva veliko uporabnega znanja, predvsem glede gibanja v gorah in prve pomoči, česar nama na srečo še ni bilo treba uporabiti."

Njuna mentorja sta Janez Medved in Roman Ponebšek, predsednica Planinskega društva Litija Alma Jere pa je poudarila, da njihovo društvo na tekmovanju Mladina in gore sodeluje že od začetka, intenzivneje pa od leta 2016, vselej z odličnimi dosežki, usmerjenimi v prihodnost: "Mlade spodbujamo k sodelovanju na tekmovanju Mladina in gore, da se družijo, so v naravi, se znajo gibati v gorskem svetu in spletejo prijateljstva - tako se povezujejo in ohranjajo skupnost, saj se zavedamo, da delo z mladimi pomeni prihodnost planinskega društva."

Teoretična vprašanja in praktične naloge pripravljajo poznavalci s pestro paleto planinskih znanj in izkušenj z željo, da bi tekmovalci znali pridobljeno znanje izkoristiti za samostojno in čim varnejše gibanje v gorah. Letos so nad njimi bdeli Neža Kočevar, Nuša Šef, Brin Tomc, Jure Brečko, Nejc Bobovnik, Urška Trček, Matjaž Kavčič, Tomaž Skok, Blažka Cepuš in Matic Šetina.

Najboljši so bili nagrajeni s pokali, medaljami in vstopnicami za tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru, srednješolci tudi z brezplačnim dijaškim taborom, vsi sodelujoči pa s praktičnimi nagradami. Udeležence tekmovanja je dodobra ogrel tudi orientacijski tek v okolici OŠ Pirniče, na katerem so zmagali Taborski sokoli (PD Tabor). Na likovnem natečaju z naslovom Legenda o nastanku Šmarne gore sta bili nagrajeni Ana Pavlina Cigale (OŠ Idrija) in Sara Mis (OŠ Pirniče), logotip tekmovanja pa je narisala Viktoria Ana Šušteršič z OŠ Pirniče.