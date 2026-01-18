Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Nedelja,
18. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

3 ure, 50 minut

Iga Swiatek Coco Gauff Veronika Erjavec OP Avstralije

Nedelja, 18. 1. 2026, 20.00

3 ure, 50 minut

OP Avstralije (WTA), drugi dan

Čas je za slovenski nastop, igrala bo Veronika Erjavec

Avtor:
B. B.

Veronika Erjavec | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Drugi tekmovalni dan odprtega prvenstva Avstralije v ženski konkurenci prinaša nove zanimive dvoboje. Na osrednjem igrišču bosta igrali dve izmed glavnih favoritinj za turnirsko zmago. To sta Coco Gauff in Iga Swiatek. Na delu pa bo tudi naša Veronika Erjavec.

Novak Đoković
Sportal Vse oči bodo uprte v Novaka Đokovića

Veronika Erjavec se je neposredno uvrstila na glavni turnir, tako da bo drugič v karieri igrala na glavnem turnirju tega tekmovanja. Žreb ji je v prvem krogu namenil izkušeno Poljakinjo Magdaleno Frech, trenutno 57. igralko sveta, ki se je lani v Melbournu prebila do tretjega kroga. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Coco Gauff, trenutno tretja igralka sveta, bo ta dan prva stopila na osrednje igrišče Rod Laver Arena. Američanka se bo pomerila s Kamillo Rakhimovo. Gauff je v pripravljalnem obdobju igrala na United Cupu, kjer je zmagala na treh od štirih dvobojev, Rakhimovo pa je že premagala septembra lani na turnirju v Pekingu.

V večernem terminu bo na istem igrišču igrala še Iga Swiatek. Poljakinja, ki je lani osvojila Wimbledon, v Melbournu lovi pomemben mejnik, saj na OP Avstralije še nima zmage. Do zdaj se na tem turnirju ni prebila dlje od polfinala, v prvem krogu pa bo igrala s Kitajko Juan Jue.

Zanimivi dvoboji:
Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL)
Coco Gauff (USA, 3) – Kamilla Rakhimova (RUS)
Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek (POL, 2)
Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova (USA, 4)
Donna Vekić (CRO) – Mirra Andreeva (RUS, 8)

