V Novem mestu je potekala izredna seja občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na kateri je bila tudi delegacija iz Ljubljane s premierjem Robertom Golobom, ki je predstavil ukrepe za reševanje romskih vprašanj. Novomeški župan Gregor Macedoni je izredno sejo sklical zaradi zaskrbljujočega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji. Golob je po seji napovedal sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Novomeščanu, ki bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih.

Povod za izredno sejo je bila nasilna smrt 48-letnega Aleša Šutarja, ki je v novomeški klub v soboto ponoči prišel po sina, pri tem pa ga je smrtno poškodoval 21-letnik, sicer pripadnik romske skupnosti. Kot poudarjajo na novomeški občini, dogodek dokazuje, da se romska problematika opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti razmer ne ukrepa.

Varnostna problematika v jugovzhodni Sloveniji

"Dovolj je. Dovolj je, da imamo storilce ponavljajočih se in vse drznejših kaznivih dejanj, dovolj je, da se žrtve bojijo biti žrtev, bolj kot se storilci bojijo kazni. Zakaj država bolj ščiti storilce kot žrtev," je o razmerah dejal Macedoni in izpostavil nedavne incidente.

Eden se je zgodil v soboto pred tragičnim dogodkom, ko so pretepli dva mladostnika, enako je bilo pred dvema mesecema, ko so prav tako pretepli dva najstnika. "Zakaj se starši niso odločili za pregon? Ker se nas vse več boji. Bojimo se morebitnega maščevanja in bojimo se biti del postopkov, v katerem je žrtev na slabšem kot storilec," je še dejal. "Novo mesto nikoli več ne bo enako," je sklenil.

Brez šole v prestižnih avtomobilih

Župan Šentjerneja Jože Simončič Foto: posnetek zaslona STA "V tej skupnosti skoraj nihče ne hodi v službo, redki dokončajo osnovno šolo, skoraj vsi so na socialnih transferjih, nekateri pa se vozijo v prestižnih avtomobilih. Je to stanje, ki vodi v sožitje?" pa je izpostavil Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, kjer že dlje časa sobivajo z romsko skupnostjo.

Vprašal je tudi, ali je rojevanje mladoletnic v skladu z našo zakonodajo in ali to prispeva k integraciji Romov. "Ali država reagira na te pojave in ali to sploh koga skrbi v naši državi."

V imenu občanov je zahteval takojšnjo varnost za vse občane, saj nočejo živeti v okolju, kjer je prisotna policija in sistemske spremembe:

Samo Pogorelc, župan Ribnice Foto: posnetek zaslona STA "Zahtevamo interventne zakone za območja, kjer je kriminal sistemski problem," je podobno pozval ribniški župan Samo Pogorelc. "Krivda ni na ljudeh, ki tam živijo, ampak na neučinkovitem sistemu, ki omogoča, da se nespoštovanje zakonov nadaljuje," je dejal.

To je po seji še povedal Pogorelc:

V imenu Posavja se je oglasil župan občine Brežice, Ivan Molan.

Napadalci se prosto sprehajajo že dve leti

"Tudi v naši brežiški občini smo v preteklosti doživeli napade na naše občane. Najprej brutalni napad na osnovnošolca, potem poskus uboja občana z nožem – za ta primer še vedno ni nobenega sodnega epiloga, napadalec se prosto sprehaja po Posavju in Dolenjski že več kot dve leti. V Brežicah so napadli celo vojake, napadajo policiste, reševalce, gasilce ... Reševalci in gasilci si ne upajo iti pomagati v romska naselja brez policistov, da bi jih zaščitili. Krajani in zaposleni v trgovinah dnevno doživljajo izsiljevanje in grožnje, kraje, rope ... in kakšne so posledice za te Rome?" je odgovorne vprašal Molan.

Romom, ki kradejo, običajno napišejo plačilni nalog, a ta zanje ne pomeni popolnoma nič, saj ga ne plačajo, ker so socialni transferji neizterljivi, je izpostavil Molan. Foto: posnetek zaslona STA

Seje se udeležuje več kot 20 županj in županov iz jugovzhodne Slovenije in Posavja. Župani opozarjajo, da se razmere v jugovzhodni Sloveniji poslabšujejo iz dneva v dan, ob čemer izpostavljajo porast kaznivih dejanj. Od vlade nemudoma zahtevajo sistemske spremembe.

Zbrani na shodu izjave in pobude vsakega od županov spremljajo z glasnim ploskanjem in tudi z žvižganjem. Kot so izpostavili v izjavah za medije, je čas, da se na področju romske problematike nekaj korenito spremeni. Vlada bi morala sprejeti zakone, s katerimi bi poskrbeli za varnost, so izpostavili. Opozarjajo tudi, da že 30 let poslušajo obljube, sprememb pa ni.

Državni svet: Trikrat so napisali, da se nič ne da

"Vlada Republike Slovenije in državni zbor nista prisluhnila večkratnim pozivom lokalnih skupnosti v JV Sloveniji niti konkretnim zahtevam, ki so bile podane na protestnem shodu julija v Šentjerneju niti trem pobudam iz regijskih obiskov državnega sveta na Dolenjskem 27. marca lani, v Posavju 15 oktobra lani in v Beli krajini 15. novembra lani. Trikrat smo dobili isto pisanje: Nič se ne da," pa je v svojem govoru povedal predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Državi svet je za sredo sklical izredno sejo, na kateri je na začetku predvidena minuta molka v spomin na preminulega Aleša Šutarja. Državne svetnice in državni svetniki bodo na predlog Interesne skupine negospodarskih dejavnosti odločali o Predlogu odložilnega veta na Zakon o psihoterapevtski dejavnosti (ZPtD) in obravnavali pobudo predsednika Državnega sveta RS Marka Lotriča glede nujnosti sistemskega odziva države na zaostrene varnostne in socialne razmere v jugovzhodni Sloveniji s poudarkom na vključevanju pripadnikov romske skupnosti med večinsko prebivalstvo.

"Država je odpovedala"

"Država je dopovedala. Varnost ljudi v JV Slovenije ni več vprašanje občutka, temveč vprašanje preživetja. Medtem ko vi pišete strategije in pripravljate druge dokumente, pri nas umirajo državljani. Ta tragedija je posledica več let ignorance. Obsojate, a dejanj ni. Policija je kljub opremi zgolj fasada brez moči," pa je opozorila predstavnica Liste Gregorja Macedonija.

"Lahko vas je sram, da so ljubljanske nutrije in kočevski medvedje bolj zaščiteni kot ljudje v naših občinah," je še dejala in hitrost ukrepanja vlade primerjala z božičnicami: "Tako hitro, kot ste pripravili zakon o obveznih božičnicah, tako hitro poskrbite tudi za varnost na tem območju."

Novomeške ulice so prevzele kriminalne tolpe

Občinski svetnik iz vrst SDS Bojan Kekec je poudaril, da je vlada negirala voljo več tisoč državljanov, ki so dali podpise za spremembo zakonodaje. Dejal je tudi, da se Novomeščani ne počutijo več varne, da je ljudi strah zase, za svoje otroke in bližnje.

"Novomeške ulice so prevzele kriminalne tolpe, ki jim niti policija ni več kos," pa je dejal občinski svetnik iz vrst SDS Bojan Kekec. "Novomeščani imamo dovolj. Prišli smo do tega, da poti nazaj ni več. Izgubili smo dragega someščana. V našem mestu se je razpasla mafija, a ta ne more obstajati, če se ni razpasla v naše vrhove," je povedal.

Razmere je predstavila tudi županja Metlike Martina Legan Janžekovič, ki je med drugim povedala, da je občina Metlika za današnji shod organizirala brezplačen prevoz z avtobusom iz avtobusne postaje v Metliki, kjer pa se je zbrala množica Romov, ki jih je nadlegovala in jim grozila.

Po mnenju županje Občine Trebnje Maje Pohe pa je dogajanje v Novem mestu odprlo oči in pokazalo, da so razmere na področju romske problematike prešle okvirje, v katerih se prebivalci v jugovzhodni Sloveniji še lahko počutijo varne in mirne.

Z romskimi vprašanji se srečujejo tudi v občini Straža, tamkajšnji župan Dušan Krštinc pričakuje hitrejše in učinkovito ukrepanje ne le policije, temveč tudi sodne veje oblasti, saj mora biti kazen pravočasna in izvršljiva, prav tako morajo tudi prejemniki socialne pomoči odgovarjati za svoje prekrške. Tudi župan Dolenjskih Toplic Franc Vovk je izrazil zahtevo, da jih država zaščiti pred nevarnostmi, s katerimi so soočeni.

Kaj bo storil premier Golob?

Na seji naj bi premier predstavil, kot je napovedal, radikalne ukrepe za reševanje romskih vprašanj, ki jih občine jugovzhodne Slovenije in Posavja zahtevajo že dlje časa.

Goloba spremljajo minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar ter generalni direktor policije Damjan Petrič, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl in v. d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden. Udeležbo na seji so potrdili tudi predstavniki vrhovnega sodišča in vrhovnega državnega tožilstva.

Hkrati v Novem mestu poteka protestni shod, na katerem se je zbrala množica ljudi.

Ljudje se zbirajo pred lokalom Patriot, kjer prižigajo sveče, nato pa pot nadaljujejo proti glavnem trgu.