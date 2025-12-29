Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
19.28

1 ura, 30 minut

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 19.28

1 ura, 30 minut

Gael Clichy trener Mbappejevega kluba Caena

STA

Gael Clichy

Gael Clichy je kot igralec nosil tudi dres londonskega Arsenala.

Foto: Reuters

Nekdanji zvezdnik Arsenala in Manchester Cityja Gael Clichy je novi trener francoskega tretjeligaša Caena, ki je v lasti Kyliana Mbappeja. Po prevzemu je v prejšnji sezoni sledil izpad v tretji rang domače nogometne lige, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Štiridesetletni Gael Clichy je bil pomočnik Thierryja Henryja na mestu trenerja francoske olimpijske ekipe na igrah leta 2024, vendar je to njegov prvi mandat v vlogi glavnega trenerja.

"Prinesel bo visoko raven izkušenj in znanja sodobne igre," je sporočil Caen. Klub je zmagal na štirih od zadnjih 15 tekem in potem odpustil prejšnjega trenerja Maxima d'Ornana.

