Nekdanji zvezdnik Arsenala in Manchester Cityja Gael Clichy je novi trener francoskega tretjeligaša Caena, ki je v lasti Kyliana Mbappeja. Po prevzemu je v prejšnji sezoni sledil izpad v tretji rang domače nogometne lige, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Štiridesetletni Gael Clichy je bil pomočnik Thierryja Henryja na mestu trenerja francoske olimpijske ekipe na igrah leta 2024, vendar je to njegov prvi mandat v vlogi glavnega trenerja.

"Prinesel bo visoko raven izkušenj in znanja sodobne igre," je sporočil Caen. Klub je zmagal na štirih od zadnjih 15 tekem in potem odpustil prejšnjega trenerja Maxima d'Ornana.