Jan Oblak prvič po tem, ko je bil proglašen za sedmega najboljšega na svetu

Danes se bodo nadaljevali boji v španskem prvenstvu. Vodilni Real Madrid bo skušal nadaljevati zmagoviti niz zvečer na gostovanju v Valencii pri Levanteju. Jan Oblak, ki je bil v ponedeljek v Parizu proglašen za sedmega najboljšega vratarja na svetu, v tej sezoni pa mu z Atleticom ne gre vse po načrtih, bo v sredo gostil Rayo Vallecano, prvak Barcelona pa bo v četrtek najverjetneje brez pomoči poškodovanega Lamineja Yamala gostoval pri Oviedu.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je že nekaj časa edini slovenski udeleženec la lige. V njej je postavil številne mejnike. Kar šestkrat je prejel priznanje zamora, kar je rekord tekmovanja, enkrat je bil tudi prvak. V tej sezoni mu bo to težko uspelo, saj je Simeonejeva četa v uvodnih petih nastopih osvojila le šest točk. Vknjižila le zgolj eno zmago, tako da je na lestvici šele v spodnji polovici.

Atletico je v uvodnih petih krogih la lige osvojil le šest točk, v ligi prvakov pa izgubil na prvi tekmi v Liverpoolu. Foto: Reuters

Atletico bo skušal izboljšati rezultatsko krivuljo v sredo, ko bo na Metropolitanu gostil mestnega tekmeca Rayo Vallecano. To bo prva tekma 32-letnega Škofjeločana, odkar je na prireditvi Ballon d'Or v Parizu osvojil sedmo mesto med kandidati za najboljšega vratarja leta. Tako ostaja njegov najboljši dosežek v tekmovanju za lovoriko Lev Jašin tretje mesto iz leta 2021, ostaja pa Oblak del svetovne vratarske smetane, kar je velik poklon njegovemu delu in karieri kot tudi slovenskemu nogometu. V točkovanju je zaostal za zmagovalcem Gianluigijem Donnarummo (PSG/Manchester City), Alissonom Beckerjem (Liverpool), Yannom Sommerjem (Inter), Thibautom Courtoisom (Real Madrid), Yassinejem Bounoum (Al Hilal) in Davido Rayo (Arsenal), prehitel pa denimo dvakratnega zmagovalca Emiliana Martineza (Aston Villa), Lucasa Chevalierja (Lille/PSG) in Matza Selsa (Nottingham).

Oblak in soigralci bodo skušali premagati Rayo Vallecano in si dvigniti razpoloženje ter samozavest pred nedeljskim derbijem z madridskim Realom.

Špansko prvenstvo, 6. krog:

Torek, 23. september:

Sreda, 24. september:

Četrtek, 25. september:

Sreda, 27. avgust:

Lestvica: