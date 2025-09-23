Katalonski nogometni velikan Barcelona bo moral spremeniti načrte, po katerih je želel že konec tedna na prenovljenem stadionu Camp Nou omogočiti ogled tekme 27 tisoč navijačem. Županja Barcelone Laia Bonet namreč zaradi varnostnih razlogov ne želi izdati ustreznega dovoljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Barcelona je želela prvo tekmo na prenovljenem stadionu, na katerem sicer še potekajo dela, odigrati v nedeljo v španski ligi proti Sociedadu. Na delno odprtih tribunah bi po klubskih načrtih lahko zagotovili prostor za 27 tisoč navijačev.

Kdaj se bodo lahko aktualni španski prvaki vrnili na svoj stadion? Foto: Reuters

"Klub si še naprej prizadeva za ustrezna dovoljenja za izvedbo tekme. Trenutno se ukvarjamo z novimi zahtevami mestnih oblasti, ki smo jih prejeli danes," je sporočila Barcelona.

Pri katalonskem velikanu še vedno upajo, da bi lahko konec tedna gostili Real Sociedad na Camp Nouu. Foto: Reuters

Mestne oblasti pa predvsem zaradi varnostnih razlogov ne izdajo ustreznega dovoljenja. Največja težava so domnevno neustrezni zasilni izhodi in evakuacijske poti.

"Delimo željo kluba, da bi se na stadion vrnili čim prej. Toda kot mesto moramo zagotoviti varnost za vse udeležence. To je naša prva naloga. Ko bo vse urejeno, ne bomo pomišljali niti minute," je sporočila županja Laia Bonet.

Takšna je podoba stadiona Camp Nou 23. septembra 2025. Foto: Reuters

Znova selitev na Montjuic?

Če se strani ne bosta dogovorili, bodo tekmo morali pri Barceloni gostiti na olimpijskem stadionu na Monjuicu, kjer je Barca sicer že igrala med prenovo Camp Noua. Zadnji dve ligaški tekmi pa je zaradi slabe zelenice na olimpijskem stadionu morala igrati na svojem stadionu za treninge v predmestju. A na stadionu Johana Cruyffa je le šest tisoč sedežev.

Na Camp Nouu so se zavlekla gradbena dela. Foto: Reuters

Prenova kultnega nogometnega objekta v Barceloni se je sicer močno zavlekla. Po prvotnih načrtih bi morala biti končana že leta 2024, a so datum odprtja večkrat premaknili. Tudi zdaj bi se blaugrana rada čim prej vrnila na svoj stadion, čeprav tribune še ne bodo polne. Ko bo stadion povsem prenovljen, bo na njem 105 tisoč sedežev.

Objekt bo dobil streho šele leta 2027. Foto: Reuters

Barcelona pa je že prej sporočila, da bodo novo streho na prenovljen objekt zdaj namestili šele leta 2027. Stroški prenove stadiona bodo znašali milijardo in pol evrov, še poroča AFP.

Foto: Reuters