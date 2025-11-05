Sreda, 5. 11. 2025, 15.45
1 ura
Evroliga, 9. krog
Za uvod pestro v Beogradu, Prepelič proti prvakom Eurocupa
Z obračunom Crvene zvezde in Panathinaikosa se bo danes začel deveti krog košarkarske evrolige. Dubaj s Klemnom Prepeličem bo v četrtek gostil Hapoel iz Tel Aviva, ki je v pretekli sezoni osvojil Eurocup, Baskonio Stefana Joksimovića in Vita Hrabarja pa čaka obračun z Virtusom iz Bologne.
Krog bosta v petek s košarkarskim el clasicom sklenila Barcelona in Real Madrid.
Evroliga, 9. krog:
Sreda, 5. november
Četrtek, 6. november
Petek, 7. november