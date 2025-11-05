Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
5. 11. 2025,
15.45

Evroliga

Evroliga, 9. krog

Za uvod pestro v Beogradu, Prepelič proti prvakom Eurocupa

Dubai Fenerbahče Klemen prepelič | Klemen Prepelič bo z Dubajem na delu v četrtek. | Foto Guliverimage

Klemen Prepelič bo z Dubajem na delu v četrtek.

Foto: Guliverimage

Z obračunom Crvene zvezde in Panathinaikosa se bo danes začel deveti krog košarkarske evrolige. Dubaj s Klemnom Prepeličem bo v četrtek gostil Hapoel iz Tel Aviva, ki je v pretekli sezoni osvojil Eurocup, Baskonio Stefana Joksimovića in Vita Hrabarja pa čaka obračun z Virtusom iz Bologne.

Krog bosta v petek s košarkarskim el clasicom sklenila Barcelona in Real Madrid.

Evroliga, 9. krog:

Sreda, 5. november

Četrtek, 6. november

Petek, 7. november

Lestvica: 

