V Libiji pridržali nekdanjega šefa policije, obtoženega vojnih zločinov

Libijsko tožilstvo v Tripoliju je danes sporočilo, da so pridržali nekdanjega vodjo pravosodne policije Osamo Almasrija Najima, zoper katerega je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za aretacijo zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilstvo je sporočilo, da je zbralo informacije o njegovih "kršitvah človekovih pravic zapornikov v glavnem zaporu v Tripoliju, ki so poročali, da so bili izpostavljeni mučenju, krutemu in ponižujočemu ravnanju", navaja AFP.

🇱🇾Libya has detained ICC suspect Osama Njeem Almasri.



According to local media reports, pre-trial detention and remand was ordered against him on charges of torture of detainees and the death of one of them during interrogation. pic.twitter.com/djAbuBsN4a — African News (@SaharaWire) November 5, 2025

Dodalo je, da so preiskovalci Najima zaslišali v zvezi z domnevnimi kršitvami pravic desetih zapornikov, od katerih je eden umrl zaradi mučenja.

Gre za nekdanjega vodjo libijske pravosodne policije

Osama Almasri Najim je nekdanji vodja libijske pravosodne policije. ICC ga išče zaradi obtožb umora, posilstva, spolnega nasilja in mučenja pripornikov zaradi njihove vere, "nemoralnega vedenja" ali domnevne podpore oz. pripadnosti oboroženim skupinam.

Libijca je 19. januarja aretirala italijanska policija v Torinu, kamor si je prišel ogledat nogometno tekmo. Nekaj dni pozneje so ga izpustili in vkrcali na državno letalo, s katerim so ga odpeljali v Libijo. To so kritizirali tako italijanska opozicija kot ICC.