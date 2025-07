"Mednarodno kazensko sodišče je vpleteno v nezakonite in neutemeljene ukrepe, usmerjene proti Ameriki in našemu tesnemu zavezniku Izraelu. Neupravičeno je zlorabilo svojo moč in njegovo zlonamerno ravnanje grozi, da bo kršilo suverenost ZDA ter spodkopalo naše ključno delo na področju nacionalne varnosti in zunanje politike," je na zasedanju, posvečenem kaznivemu dejanju agresije, dejal pravni svetovalec State Departmenta Reed Rubinstein.

Rakovec: Sodišče ima namreč omejeno pristojnost za pregon kaznivega dejanja agresije

ICC je novembra lani izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in takratnega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi vojnih zločinov v Gazi. Obenem je izdalo naloge za voditelje palestinskega Hamasa, ki pa jih je Izrael vse ubil.

Države pogodbenice ICC so na posebnem zasedanju o pregledu kaznivega dejanja agresije, ki je potekal od ponedeljka do srede v New Yorku, sprejele odločitev, s katero so prepoznale, da obstaja neskladje med kaznivimi dejanji v njegovi pristojnosti, je za STA izjavil generalni direktor za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje zadeve Marko Rakovec.

"Sodišče ima namreč omejeno pristojnost za pregon kaznivega dejanja agresije. Naj spomnimo, da države na rimski konferenci leta 1998 niso uspele dogovoriti definicije kaznivega dejanja agresije in je bila ta sprejeta šele na pregledni konferenci sodišča leta 2010 v Kampali. Po aktivaciji kaznivega dejanja agresije leta 2017 je bilo sklenjeno, da se leta 2025 opravi pregled," je dejal Rakovec.

"Večina držav je podpirala harmonizacijo jurisdikcije za vsa štiri kazniva dejanja v pristojnosti sodišča. Na tokratni konferenci smo torej želeli doseči uskladitev jurisdikcije, česar pa nismo uspeli doseči zaradi različnih stališč. Države smo se uspele dogovoriti, da bomo nadaljevale razpravo z namenom odprave te neskladnosti in o tem ponovno odločale na posebnem zasedanju leta 2029," je dejal.

ZDA: Pričakujemo, da bodo vsi ukrepi končani

Takrat bodo ZDA imele novo vlado in delo ICC bo morda lažje ter bodo sankcije ukinjene. Za zdaj je drugače. "Uporabili bomo vse ustrezne in učinkovite diplomatske, politične in pravne instrumente, da bi preprečili pretirano delovanje ICC. Pričakujemo, da bodo vsi ukrepi ICC proti ZDA in našemu zavezniku Izraelu – torej vse preiskave in vsi nalogi za prijetje – končani. V nasprotnem primeru so na mizi še vedno vse možnosti," je izjavil Rubinstein.