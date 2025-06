ZDA uvedle sankcije proti štirim sodnikom ICC, tudi Slovenki Beti Hohler

ZDA so danes uvedle sankcije proti štirim sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), tudi Slovenko Beti Hohler. Podrobnosti ameriških sankcij še niso znane, v splošnem pa gre za omrejevanje pri bančnem poslovanju in potovanjih, poroča portal rtvslo.si.

Ameriška administracija je po poročanju portla rtvslo.si uvedla sankcije proti štirim od 18 sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča. Gre za sodnice iz Peruja, Ugande, Benina in Slovenije.

Med sankcionirami je tudi Beti Hohler, prva Slovenka, ki je bila izvoljena za sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča, devetletni mandat pa je nastopila lani.

Beti Hohler je bila imenovana v tričlansko skupino, ki je odločala o izdaji naloga za pridržanje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Sodišče ga je izdalo novembra lani. Premier Netanjahu je potezo označil za izraz antisemitizma.

Izraelski urad vrhovnega državnega tožilca je sicer še pred izdajo naloga izrazil dvom o nepristranskosti slovenske sodnice. Podrobnosti ameriških sankcij proti Beti Hohler še niso znane, v splošnem pa gre za omrejevanje pri bančnem poslovanju in potovanjih, še poroča portal rtvslo.si.

Ministrstvo: sodnici bomo nudili vso podporo

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je v odzivu na dogodek sporočilo, da obžaluje napovedane sankcije ameriške vlade zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča. "Slovenija zavrača pritiske na sodne institucije in vplivanje na pravosodno delovanje, sodišča morajo delovati v interesu prava in pravičnosti.Sodnici, ki je slovenska državljanka, bomo v aktualni situaciji nudili vso potrebno podporo pri opravljanju njenega mandata. Slovenija bo zaradi uvrstitve državljanke članice Evropske unije na sankcijski seznam Združenih držav Amerike predlagala takojšnjo aktivacijo akta Evropske unije o blokiranju," so še sporočili.