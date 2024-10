Slovenska sodnica bo odločala, ali bo Benjamin Netanjahu aretiran

Glavni tožilec ICC Karim Khan je maja zahteval izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Netanjahuja, obrambnega ministra Joava Galanta in treh, zdaj že pokojnih, voditeljev Hamasa.

Khan je prepričan, da so Netanjahu, Galant ter trije visoki predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas – Mohamed Deif kot poveljnik Brigad Izadina al Kasama, Ismail Hanija kot vodja političnega urada Hamasa in Jahja Sinvar kot vodja Hamasa na območju Gaze – kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu. Vse tri navedene predstavnike Hamasa je Izrael od takrat ubil.

Benjaminu Netanjahuju kritiki očitajo, da skupaj z vrhovnim vodstvom izraelskih oboroženih sil izdaja ukaze za vojne zločine v Gazi. Foto: Reuters

Menjava znotraj panela bi lahko po poročanju tiskovne agencije Reuters dodatno zavlekla postopek odločanja o izdaji naloga, ki že zdaj traja dlje kot ponavadi.

Beti Hohler je marca kot prva Slovenka zaprisegla za devetletni mandat sodnice na ICC.

ICC ima 18 sodnikov in sodnic – po devet moških in žensk. Vsaka država ima lahko na ICC le enega sodnika ali sodnico, skupščina držav pogodbenic rimskega statuta pa na vsake tri leta voli po šest sodnikov ali sodnic. ICC je prvo stalno mednarodno kazensko sodišče univerzalnega značaja za pregon storilcev najhujših zločinov, kot so genocid in zločini proti človečnosti, ko jih države pogodbenice ne zmorejo ali nočejo sodno preganjati.