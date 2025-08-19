Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Torek,
19. 8. 2025,
8.22

51 minut

Izrael Gaza Univerza v Ljubljani

Torek, 19. 8. 2025, 8.22

51 minut

Ljubljanska univerza za zamrznitev sodelovanja izraelskih univerz pri evropskih raziskovalnih programih

R. K., STA

Ljubljanska univerza nima aktivnih dvostranskih dogovorov o sodelovanju z izraelskimi univerzami in nikoli ni neposredno ali posredno financirala izraelskih institucij.

Ljubljanska univerza nima aktivnih dvostranskih dogovorov o sodelovanju z izraelskimi univerzami in nikoli ni neposredno ali posredno financirala izraelskih institucij.

Foto: Ana Kovač

Ljubljanska univerza do preklica ne bo vstopala v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in institucije, je sklenil senat. Evropsko komisijo pa so pozvali, naj Svetu EU ponovno predlaga zamrznitev sodelovanja izraelskih univerz in institucij pri evropskih raziskovalnih in razvojnih programih.

V luči vse bolj zaostrenih humanitarnih razmer v Gazi ter poročil o genocidnih dejanjih nad tamkajšnjim prebivalstvom in hudih kršitvah mednarodnega prava, ki jih izvaja izraelska vojska, je senat ljubljanske univerze na dopisni seji, ki je potekala med 13. in 18. avgustom, odločal o nadaljnjem sodelovanju z izraelskimi univerzami in institucijami ter o podpori palestinskim študentom, so sporočili z univerze.

Univerza in njene članice do preklica tega sklepa ne bodo vstopale v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in druge izraelske institucije, so sklenili senatorji.

Študijski sklad za palestinske študentke in študente

Ob tem senat vlado ponovno poziva k vzpostavitvi štipendijskega sklada za palestinske študentke in študente, ki bi si želeli študirati na ljubljanski univerzi.

Senat poziva tudi Rektorsko konferenco RS, da glede sodelovanja z izraelskimi univerzami in drugimi izraelskimi institucijami sprejme enakovredne sklepe kot senat.

Poziv k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma med Izraelom in EU

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, ljubljanska univerza nima aktivnih dvostranskih dogovorov o sodelovanju z izraelskimi univerzami in nikoli ni neposredno ali posredno financirala izraelskih institucij. V okviru evropskih projektov izraelske ustanove financira neposredno Evropska komisija, saj je Izrael polnopravni član okvirnih raziskovalnih programov EU, so navedli na univerzi.

Se pa pridružujejo pozivu belgijskih univerz voditeljem EU, naj nemudoma zamrznejo pridružitveni sporazum med Izraelom in EU.

Univerza ostaja zavezana etičnim načelom, akademski svobodi, spoštovanju človekovih pravic ter odgovornemu delovanju v mednarodnem prostoru. "Ta zaveza ostaja trdna in jo dosledno uresničujemo. Usklajeno in odločno ukrepanje na ravni EU je temeljni pogoj za uresničevanje mednarodnega prava in pravičnosti," so še dodali z univerze.

Kemijski inštitut: Dejanja izraelske države nasprotujejo našim temeljnim etičnim načelom

Tudi na Kemijskem inštitutu so v izjavi za javnost sporočili, da se pridružujejo pozivu številnih univerz voditeljem Evropske unije in držav članic, naj zamrznejo pridružitveni sporazum med Izraelom in Evropsko unijo. Prav tako se zavezujejo, da z izraelskimi institucijami ne bodo sodelovali v nobeni obliki.

"Dejanja izraelske države nasprotujejo našim temeljnim etičnim načelom enakih pravic in dostojanstva vseh ljudi," so zapisali v izjavi in dodali, da so Evropsko komisijo pozvali, naj Svetu EU ponovno predlaga prekinitev sodelovanja izraelskih univerz in drugih izraelskih institucij v evropskih raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih programih.

