Ista supercelična nevihta , ki čez Slovenijo prinaša močne nalive s točo, se premika tudi čez hrvaško Istro. Hrvaški vremenoslovci so za Istro in Kvarner izdali oranžno opozorilo.

Tudi nad hrvaško Istro se zgrinjajo črni oblaki. Hrvaški vremenski portal IstraMet je na družbenih omrežjih objavil strašljive fotografije temnih oblakov nad Umagom. Zapisali so, da je v prihajajočem nevihtnem sistemu udarilo že več kot pet tisoč strel.

Oprez. Vrlo snažan sustav ide na Umaštinu, zasad je zabilježeno više od 5000 udara munja! https://t.co/ulcA78tcJC pic.twitter.com/klgr6F5dPS — IstraMet (@IstraMet) August 20, 2025

Tudi radarska slika Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) prikazuje močno neurje nad Istro, ki se pomika proti Reki.

Foto: DHMZ DHMZ je za Istro in Kvarner izdal oranžno opozorilo. Na tem območju so mogoče nevihte z močnejšim vetrom, zlasti v Istri v prvem delu dneva ter ponovno zvečer in ponoči. Možne so tudi večje poplave v mestih.

Kakav monstrum od sustava stiže na Umaštinu, zašto to kažemo? Pa zato jer je puknulo već više od 5000 munja u tom sustavu! 😳 Foto: Ivica Martić pic.twitter.com/9NerViaiiA — IstraMet (@IstraMet) August 20, 2025

Po napovedi DHMZ se bo danes od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem na severnem Jadranu in v gorskem delu Hrvaške bodo občasni dež in nevihte, lokalno lahko bolj izraziti in jih bo spremljal prehodno močan veter, predvsem dopoldne in zvečer. Od sredine dneva bodo mogoče občasne nevihte tudi drugod v notranjosti in v severni Dalmaciji. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, na Jadranu pa južni veter, ki se bo proti večeru okrepil. Najvišja temperatura zraka bo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo oblačno ter nestabilno z dežjem in lokalno izrazitimi nevihtami. Na Jadranu bodo nevihte ponekod z nenadno spremembo smeri vetra in močnimi padavinami, v prvem delu dneva v severnem delu, od sredine dneva pa v Dalmaciji. Veter bo v notranjosti, ponekod zmeren južni in jugozahodni, na Jadranu pa bo močan do nevihten južni veter. Najnižja jutranja temperatura zraka bo od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura bo med 23 in 28 stopinj Celzija, na vzhodu in v Dalmaciji od 29 do 33 stopinj Celzija.