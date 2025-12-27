Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
27. 12. 2025,
13.00

Osveženo pred

1 ura

Sobota, 27. 12. 2025, 13.00

1 ura

Smučišče Madonna di Campiglio nad gnečo z omejeno izdajo vozovnic

Madonna di Campiglio, smučišče, Italija | Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi. | Foto Shutterstock

Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi.

Foto: Shutterstock

Priljubljeno smučarsko središče v italijanskim Dolomitih Madonna di Campiglio se je na vrhuncu novoletnih praznikov odločilo začasno omejiti dnevno število izdanih smučarskih vozovnic in tako zmanjšati gnečo na smučiščih. Upravljalci žičnic bodo tako med 28. decembrom in 5. januarjem lahko dnevno izdali 15 tisoč vozovnic.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je Madonna di Campiglio prvo smučarsko središče v Italiji, ki se je odločilo za tovrstno omejitev. Ta sicer velja le za dnevne in urne smučarske vozovnice. Omejitev za sezonske in večdnevne vozovnice medtem ni.

Ljubitelji smučanja, ki si želijo prihodnji teden zagotoviti kakšen dan smučanja v Madonni di Campiglio, lahko smučarsko vozovnico kupijo vnaprej.

Če se bo ukrep izkazal kot uspešen, bi ga lahko ponovili

Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi. Če se bo ta izkazala za uspešno, bi jo lahko tudi ponovili, in sicer med poznim januarjem in sredino februarja, ko lahko prav tako pričakujemo povečano število ljudi na smučiščih.

Smučarsko središče Madonna di Campiglio leži v vzhodnih italijanskih Alpah in nudi spektakularne razglede na okoliške gore. Ponuja 155 kilometrov smučarskih prog, na katerih skupaj deluje skoraj 60 žičniških naprav. Naravnega snega je trenutno razmeroma malo, a je večina prog že odprtih.

smučanje vozovnice smučišče Madonna di Campiglio Italija
