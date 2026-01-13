Skrivnostna Nina Pušlar delila fotografije s smučarskega oddiha

Nina Pušlar, priljubljena in najbolj poslušana slovenska pevka zadnjih nekaj let, v zimskih mesecih in v času januarskega oddiha, ki je v glasbenem svetu pogosto rezerviran vsaj za nekaj dni popolnega odklopa, očitno rada pobegne na bele strmine. Nekaj utrinkov s smučanja je delila tudi s svojimi oboževalci.

Nina Pušlar je z oboževalci in sledilci delila nekaj fotografij in posnetkov svojega prostega časa, ki ga januarja preživlja na njej več kot očitno ljubih belih strminah. 37-letna pevka iz Ivančne Gorice očitno raje kot v tropskem podnebju uživa v objemu snežne beline, v nasprotju z ljubitelji toplega podnebja, ki prvi mesec novega leta radi pobegnejo v kraje s toplim vremenom, višjimi temperaturami in žgočim soncem.

Priljubljena pevka ostaja skrivnostna

Priljubljena pevka, ki je lani praznovala 20. obletnico glasbene kariere, je delila video, v katerem je pokazala tudi svoje smučarske sposobnosti in vse lepote, ki jo obdajajo na smučarskem oddihu. Tudi tokrat pa Pušlar ni naredila izjeme in z oboževalci ni delila, niti s kom niti kje uživa. Ob objavi na svojih družbenih omrežjih je na kratko in jedrnato zapisala le: "Smučarski odklop."

Na smučarskih počitnicah si je zagotovo nabrala nekaj vitamina D, novo smučarsko kondicijo, očistila odvečni sneg z avtomobila in si privoščila tudi znamenito zimsko klasiko Germknödel (t. i. kvašene cmoke, ki so v nekaterih regijah znani kot "sladki cmoki" ter so zelo razširjeni predvsem v avstrijski, češki in bavarski kuhinji).

Marca pripravlja tudi poseben dogodek

Že kmalu po koncu januarskega oddiha pa pevko že čakajo novi nastopi v okviru njene turneje, saj bo 16. januarja nastopila v Murski Soboti, v dveh zaporednih valentinovih večerih februarja v Markovcih in Velenju, nato pa marca v Predvoru in Idriji. Za materinski dan, 25. marca, pa Pušlar v ljubljanski Odiseji pripravlja tudi poseben dogodek, predstavo ARIA, za katero obljublja, da bo enkratno doživetje, saj se v njej prepletajo glasba, gledališče, film in fantazija.

