Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
13. 1. 2026,
21.26

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
znane Slovenke znane osebnosti obraz voditeljica Tara Zupančič

Torek, 13. 1. 2026, 21.26

57 minut

Obraz Tare Zupančič polepljen z obliži. Kaj je razlog?

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tara Zupančič, Spotkast | Foto Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Nekateri sledilci televizijske voditeljice in manekenke Tare Zupančič so nedavno lahko opazili, da je ta pretekli teden na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri je bila po obrazu polepljena z obliži. Za enega izmed slovenskih portalov je znana Slovenka pojasnila, kaj je razlog.

Če je mnoge njene sledilce zaskrbelo, kaj se dogaja s televizijsko voditeljico Taro Zupančič, je ta zdaj za Žurnal24 pojasnila, da ne gre za veliko stvar in nikakor ne za poškodbo, kot je morda nakazovala fotografija. Za portal je slovenska voditeljica in model povedala, da se ni pretepala: "To so obliži z eteričnimi olji, ker imam vnete sinuse," je povedala Zupančič, ki si v obdobju grip, prehladnih in pljučnih obolenj več kot očitno pomaga z naravnimi pripravki, na katere prisega že dlje časa.

Tara Zupančič posnetek zaslona | Foto: Instagram/Tara Zupančič Foto: Instagram/Tara Zupančič

December z le 11 aktivnimi dnevi

Nedavno je znana voditeljica na svojem družbenem omrežju Instagram delila tudi objavo, v kateri je pojasnila, da je njen december zaradi bolezni trajal le 11 delovnih dni. 

"Ko sem se pa uspela spokati iz postelje in objemov antibiotikov, pa me je seveda počakalo vse rajanje, ki ga je bilo treba 'stisnit' v teh par dni. Ampak, letos sem se naučila nekaj zares preprostega – da kljub moji neizmerni želji po stopalki na full gas, all the time, je včasih zares priporočljivo stopit na … bremzo," je še zapisala 37-letna Zupančič, ki je že večkrat spregovorila o svoji ranljivosti in krhkosti ter odprla svojo dušo.

Marca 2024 je tako delila iskreno izpoved, ko so se njeni sledilci spraševali, zakaj ne objavlja na družbenih omrežjih, kot je to pri njej pogosto. Takrat je priznala, da se ji zdi, kot da psihično razpada, saj so se določeni vzorci iz preteklosti spojili z vsakdanjimi situacijami. Junija istega leta je priznala, da ji gre bolje, a da predelovanje tovrstnih vzorcev traja dolgo.

Ob koncu leta 2024 je zapisala, da preteklega leta ne bi ponovila kljub vsem lekcijam, izkušnjam, solzam in spotikam, ki so jo zgradili in ji "dali vero, da obstaja magični svet, v katerem sem šele začela zares živeti".

Reševanja svoje preteklosti se je lotila ob pomoči psihoterapevta

"Vsi imamo težave in čisto vsi se moramo lotiti reševanja teh. Pridejo trenutki, ko je tega veliko. Na Instagramu imamo pogosto vtis, da je vse perfektno. Zdi se mi pomembno, da se spregovori tudi o teh temah, saj se vsi soočamo s tem. Odzivov ljudi, ki so bili v podobni situaciji, je bilo ogromno," je takrat še povedala Zupančič in priznala, da se je reševanja svoje preteklosti ob pomoči psihoterapevta lotila že pred desetimi leti, terapevta pa na vsake toliko časa obišče tudi danes.

Taro Zupančič poznamo kot manekenko in voditeljico več oddaj, med drugim Zvezde plešejo in Kuhinja na kolesih. V letih 2016 in 2023 je bila nominirana tudi za naziv fatalne ženske leta.

Oglejte si še:

Kaja Casar
Trendi Tudi ta znana Slovenka gre v šov Sanjski moški Hrvaške
Tara Zupančič, Spotkast
Trendi Tara Zupančič: Motor sem zamenjala za ples #Spotkast
ZEVIN, pevka
Trendi Slovenska pevka med favoritinjami na hrvaškem izboru za Evrovizijo
Nina Ivanič
Trendi Nina Ivanič je delila utrinke z dopustovanja
Maja Malnar
Trendi Slovenska manekenka pošilja pozdrave s Karibskega otočja
znane Slovenke znane osebnosti obraz voditeljica Tara Zupančič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.