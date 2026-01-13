Nekateri sledilci televizijske voditeljice in manekenke Tare Zupančič so nedavno lahko opazili, da je ta pretekli teden na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri je bila po obrazu polepljena z obliži. Za enega izmed slovenskih portalov je znana Slovenka pojasnila, kaj je razlog.

Če je mnoge njene sledilce zaskrbelo, kaj se dogaja s televizijsko voditeljico Taro Zupančič, je ta zdaj za Žurnal24 pojasnila, da ne gre za veliko stvar in nikakor ne za poškodbo, kot je morda nakazovala fotografija. Za portal je slovenska voditeljica in model povedala, da se ni pretepala: "To so obliži z eteričnimi olji, ker imam vnete sinuse," je povedala Zupančič, ki si v obdobju grip, prehladnih in pljučnih obolenj več kot očitno pomaga z naravnimi pripravki, na katere prisega že dlje časa.

Foto: Instagram/Tara Zupančič

December z le 11 aktivnimi dnevi

Nedavno je znana voditeljica na svojem družbenem omrežju Instagram delila tudi objavo, v kateri je pojasnila, da je njen december zaradi bolezni trajal le 11 delovnih dni.

"Ko sem se pa uspela spokati iz postelje in objemov antibiotikov, pa me je seveda počakalo vse rajanje, ki ga je bilo treba 'stisnit' v teh par dni. Ampak, letos sem se naučila nekaj zares preprostega – da kljub moji neizmerni želji po stopalki na full gas, all the time, je včasih zares priporočljivo stopit na … bremzo," je še zapisala 37-letna Zupančič, ki je že večkrat spregovorila o svoji ranljivosti in krhkosti ter odprla svojo dušo.

Marca 2024 je tako delila iskreno izpoved, ko so se njeni sledilci spraševali, zakaj ne objavlja na družbenih omrežjih, kot je to pri njej pogosto. Takrat je priznala, da se ji zdi, kot da psihično razpada, saj so se določeni vzorci iz preteklosti spojili z vsakdanjimi situacijami. Junija istega leta je priznala, da ji gre bolje, a da predelovanje tovrstnih vzorcev traja dolgo.

Ob koncu leta 2024 je zapisala, da preteklega leta ne bi ponovila kljub vsem lekcijam, izkušnjam, solzam in spotikam, ki so jo zgradili in ji "dali vero, da obstaja magični svet, v katerem sem šele začela zares živeti".

Reševanja svoje preteklosti se je lotila ob pomoči psihoterapevta

"Vsi imamo težave in čisto vsi se moramo lotiti reševanja teh. Pridejo trenutki, ko je tega veliko. Na Instagramu imamo pogosto vtis, da je vse perfektno. Zdi se mi pomembno, da se spregovori tudi o teh temah, saj se vsi soočamo s tem. Odzivov ljudi, ki so bili v podobni situaciji, je bilo ogromno," je takrat še povedala Zupančič in priznala, da se je reševanja svoje preteklosti ob pomoči psihoterapevta lotila že pred desetimi leti, terapevta pa na vsake toliko časa obišče tudi danes.

Taro Zupančič poznamo kot manekenko in voditeljico več oddaj, med drugim Zvezde plešejo in Kuhinja na kolesih. V letih 2016 in 2023 je bila nominirana tudi za naziv fatalne ženske leta.

Oglejte si še: