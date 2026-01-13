Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Najbolj prebrisani znaki horoskopa, ki so vedno korak pred drugimi

Prebrisanost ni nujno negativna lastnost, ampak pomeni tudi premišljeno in prilagodljivo osebo, ki zna situacije predvideti vnaprej. Nekateri ljudje nagonsko vedo, kdaj morajo biti tiho in kdaj povleči pravo potezo. Takšna pretkanost je značilna predvsem za tri znake horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji pronicljivosti in sposobnosti, da prepoznajo skrite motive drugih ljudi. Svoje namere le redko razkrijejo vnaprej in skušajo ves čas imeti nadzor nad informacijami. Njihova prebrisanost izvira iz potrpežljivosti in čustvene inteligence, zaradi katerih jih je skorajda nemogoče prelisičiti.

Dvojčka

Dvojčki so iznajdljivi, njihove misli pa bliskovite. Temelj njihove prebrisanosti je sposobnost, da se prilagodijo različnim ljudem in okoliščinam. Vedo, kaj je treba reči v pravem trenutku, in komunikacijo pogosto uporabljajo kot sredstvo vpliva. Redko se znajdejo v brezizhodni situaciji, ker imajo vedno več načrtov.

Kozorog

Ljudje, rojeni v znamenju kozoroga, so izrazito strateško in dolgoročno usmerjeni. Vsako odločitev sprejmejo premišljeno in šele ko ocenijo vse mogoče izide. Njihova prebrisanost se izrazi prek potrpežljivega grajenja svojega položaja in tihega napredovanja. Ko končno povlečejo potezo, je ta dobro preračunana.

Preverite svoj današnji horoskop.

