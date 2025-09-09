Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Torek,
9. 9. 2025,
17.39

45 minut

oddaja Elen Batista Štader voditeljica informativna oddaja Dnevnik RTV Slovenija televizijska voditeljica

Z mesta voditeljice Dnevnika se poslavlja znani obraz

A. P. K.

Na RTV Slovenija se jeseni obetajo menjave. Foto Bojan Puhek

Na RTV Slovenija se jeseni obetajo menjave.

Foto: Bojan Puhek

Voditeljica Elen Batista Štader se po informacijah portala Info360 ponovno poslavlja z mesta voditeljice Dnevnika na RTV Slovenija.

Televizijska voditeljica in novinarka Elen Batista Štader se po informacijah portal Info360 poslavlja od vodenja osrednje informativne oddaje. Kmalu naj bi jo nadomestila novinarka Jasmina Jamnik.

Elen Batista Štader po poročanju portala Info360 od 1. oktobra naprej ne bo več vodila osrednje informativne oddaje Dnevnik. | Foto: Tamino Petelinšek/STA Elen Batista Štader po poročanju portala Info360 od 1. oktobra naprej ne bo več vodila osrednje informativne oddaje Dnevnik. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Kot poroča omenjeni portal, naj bi se sprememba zgodila 1. oktobra, zamenjavi pa je botrovalo več razlogov, med njimi naj bi bila tudi izjemno nizka gledanost oddaje Dnevnik.

To ni prvič, da znana voditeljica zapušča položaj voditeljice, saj se je prvič od vodenja osrednje informativne oddaje Dnevnik poslovila že leta 2021, takratno vodstvo pa jo je premestilo v regionalni center TV Koper-Capodistria. Leta 2023 je ponovno prevzela vodenje Dnevnika, kar počne še danes.

Batista Štader je v preteklosti aktivno opozarjala na politične pritiske in javno pozivala k podpori zakonu o RTV.

Na RTV Slovenija informacije o menjavi voditeljice in razlogih zanjo za portal info360 niso komentirali. V odgovoru na vprašanja so jim zapisali le, da bodo o morebitnih spremembah na voditeljskih mestih javnost obvestili.

Batista Štader velja za eno najbolj prepoznavnih televizijskih novinark RTV Slovenija. Svojo kariero je začela na TV Koper-Capodistria, kjer se je ukvarjala predvsem z gospodarstvom, turizmom in lokalnimi temami. Pred več kot desetletjem je sprejela delo voditeljice v Ljubljani in postala obraz osrednje oddaje Dnevnik.

oddaja Elen Batista Štader voditeljica informativna oddaja Dnevnik RTV Slovenija televizijska voditeljica
