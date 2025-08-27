Gorščak zadovoljna: RTV bo prejel deset milijonov evrov

Predsednica uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Natalija Gorščak je na današnjem svetu zavoda izrazila zadovoljstvo, ker bo poslovanje javnega zavoda za leto 2025 predvidoma v okviru načrtovanega. RTVS bo namreč po sklepu vlade od urada za narodnosti prejel deset milijonov evrov za manjšine.

Vlada je v četrtek odločila, da bo ministrstvo za finance na urad za narodnosti prerazporedilo deset milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost za leto 2025. Zdaj mora urad denar nakazati RTVS.

RTVS je med januarjem in julijem letos realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 133 tisoč evrov. Prihodki so nižji od načrta za 3,85 milijona evrov, odhodki pa so nižji od načrta za 3,72 milijona evrov.

Gorščak: Ob naslednjem poročanju bom verjetno že lahko povedala, da smo v okviru načrtovanih sredstev

Stanje poslovanja je bilo konec junija 1,51 milijona evrov, kar je za 3,22 milijona evrov manj kot konec leta 2024. Kot je dejala Gorščak, bodo to stanje popravili s tem, ko bodo prejeli denar od urada za narodnosti. Dodala je, da bo "ob naslednjem poročanju verjetno že lahko povedala, da smo nekje v okviru načrtovanih sredstev".

Napovedala je, da bodo stroške skrbno nadzirali, saj je financiranje za prihodnje leto še v zraku. Tudi če so za letos dobili potrditev, da bodo denar za manjšine dobili, je treba še vedno razmišljati o tem, kako bodo plače izplačevali v prihodnjem letu.

Na dnevnem redu popoldanske seje sveta so tudi poročilo o notranji reviziji v javnem zavodu ter predlogi in pobude varuhinje gledalčevih pravic, finančnega in programskih odborov, komisij in članov sveta.