Na festivalu so namreč tudi letos podelili tri dodatne nagrade, in sicer za glasbeno legendo, glasbenega avtorja in glasbeno bodočnost. Nagrajence so k sodelovanju povabili in jih napovedali že vnaprej. Nagrado za glasbeno legendo je dobila skupina Avtomobili, nagrado za najboljšega avtorja pa Miša Čermak, ki je napisala besedilo za Ota Pestnerja.

Vse nastopajoče (po vrstnem redu) najdete v spodnji fotogaleriji:

Fotogalerija 1 / 14 / 14

Žirija, ki so jo sestavljali Vojko Sfiligoj, Klavdija Kopina in Anže Igličar, je podelila tudi nagrado Danila Kocjančiča, ki je namenjena obetavnim glasbenikom in tekstopiscem. Letos je ta pripadla avtorski ekipi, ki je ustvarila pesem Jaz in ti glasbene zasedbe Regen. To so Gaja Kuščer, Gašper Sedej, Jan Mori, Andraž Dražumerič, Filip Eisenkoler, Kuščer je napisala tudi besedilo.

Festivala se je poleg drugih znanih obrazov udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: Mediaspeed

V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno sodelovali javnost s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, žirija radijskih postaj ter strokovna žirija.

Pred nastopi tekmovalcev je nastopil tudi lanskoletni zmagovalec 43. Melodij morja in sonca, Žan Videc. Foto: Mediaspeed

Na odru nastopilo 14 izvajalcev, slišali tudi skladbo v italijanščini

Za veliko nagrado 44. Melodij morja in sonca se je potegovalo 14 izvajalcev, in sicer Boštjan Pertinač s skladbo Več kot beseda, sledili so mu Avtomobili s Ti ne veš, Eva Lorbek s skladbo Šepet valov in Cheapkiss Band z Mi imamo vse na dlani.

Lara Krneža je nastopila s skladbo Morje povej, Aleksander Novak je tekmoval s skladbo Je ob tebi dosti sonca, Tanja Lončar pa s pesmijo Poti Aleksandrink. Patrik Mrak je nastopil s skladbo S tokom nemirnega morja, Angelica Zacchigna z Mai piu, Oto Pestner s skladbo Ko bi znal. Glasbena skupina Regen je predstavila skladbo Jaz in ti, Rok Ahačevčič pesem Tiran, Dare Kaurič pa je predstavil pesem Kristalno jasno. Kot zadnja je nastopila Samantha Maya s skladbo Horizont.

Foto: Mediaspeed

Znani voditeljski par dal več poudarka predstavitvi izvajalcev

Program sta povezovala Lorella Flego in Mario Galunič, ki sta tako kot lani tudi letos več poudarka dala predstavitvi nastopajočih glasbenikov. Po nastopu sta z vsemi še dodatno poklepetala in jim postavila nekaj vprašanj, s čimer so organizatorji želeli dodatno predstaviti nastopajoče.

Voditeljski par Lorella Flego in Mario Galunič Foto: Mediaspeed

Nastopajoči so na koncu nastopa morali tudi v a capella verziji odpeti verz iz svoje pesmi.

Foto: Mediaspeed

Blagovna znamka Melodije morja in sonca je last Občine Piran, ki organizacijo zaupa svojemu javnemu zavodu Avditorij Portorož. Soorganizator je RTV Slovenija, ki zagotavlja tudi televizijski in radijski prenos. Prvič letos bo v sklopu projekta Transfrontaliera – Čezmejno sodelovanje festival v zamaknjenem prenosu na voljo tudi poslušalcem Radia Trst A.

Dare Kaurič je na koncu slavil zmago s seštevkom točk štirih različnih deležnikov, zbral jih je 31. Drugo mesto je zasedel Oto Pestner z 29 točkami, tretje pa Eva Lorbek z 28. Foto: Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Lanskoletni zmagovalec festivala Žan Videc je krono predal letošnjemu. Dare Kaurič je najbolj prepričal žirije in poslušalce s pesmijo Kristalno jasno in postal 44. zmagovalec MMS. Foto: Mediaspeed