Avtor:
R. K.

Nedelja,
10. 8. 2025,
21.16

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Nedelja, 10. 8. 2025, 21.16

1 ura, 18 minut

Žalosten prizor: v bližini Pelješkega mostu našli mrtvega delfina

Avtor:
R. K.

Pelješki most | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Člane ribolovnega kluba Lignjolov Eging Club Neum je na odseku med Pelješkim mostom in Klekom pričakal žalosten prizor. V morju so namreč opazili mrtvega delfina. Opozarjamo, da so fotografije v članku nazorne.

"Pogosto prinašamo lepe zgodbe, žal pa včasih naletimo na primere mrtvih delfinov, kot je ta. Ne moremo natančno uganiti, kaj  je povzročilo njegovo smrt, vendar je zelo verjetno, da je šlo za človeški dejavnik," so zapisali v objavi na Facebook strani hrvaškega ribolovnega kluba. 

Srečen konec pa je doživel delfin, o katerem smo poročali včeraj. Potem ko se je zapletel v ribiško mrežo, ga je rešil par, ki ga je po naključju opazil. 

