Na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca je s skladbo Neznano slavil Mariborčan Žan Videc, ki je tako občinstvo kot strokovno žirijo prepričal s svojim prodornim vokalom. "Zmage definitivno nisem pričakoval, sploh glede na to, da je bila to moja prva izkušnja s festivalskim odrom," je med drugim v intervjuju za Siol.net povedal štajerski pevec, ki ima z glasbo velike načrte, še letos napoveduje svoj prvi album.

Žan Videc je mariborski glasbenik in pevec, ki je solo kariero šele dobro začel ter nedavno slavil na festivalu v Portorožu. Foto: Ana Kovač

Kako se je začela vaša ustvarjalna pot, ste od vedno vedeli, da želite postati pevec?

Od nekdaj sem imel željo po tem. Že v osnovni šoli sem bil v pevskem zboru, malo je k temu dodala glasbena šola, kasneje v srednji šoli pa smo že začeli s prvimi bendi. Potem sem bil v precepu, ali se bom s tem ukvarjal ali ne, in ugotovil, da brez glasbe nekako ne morem.

Spoznal sem Gorana Sarjaša (glasbenik in producent op. a.) in ekipo Art Music Records in sem kmalu spoznal, da je to to, ni druge možnosti in zdaj se s tem ukvarjam na polno. Poleg tega delam tudi v kavarnici, a se trudimo, da bi se lahko ukvarjal samo z glasbo. Dolgoročni cilj je biti samo glasbenik.

Kdo je pravzaprav Žan Videc, poleg tega, da je zmagovalec Melodij morja in sonca?

Rekel bi, da je preprost in skromen Mariborčan, ki rad uživa življenje. To je to, ima pa rad tudi piknike (smeh op. a.)

Zmagovalno pesem 43. festivala MMS z naslovom Neznano lahko poslušate spodaj:

Na MMS ste navdušili tako žirijo kot občinstvo.

V vseh kategorijah glasovanja smo dobili nekaj točk, tako da smo očitno dobro naredili. Zmaga je bila res nepričakovana. Imeli smo narejen en komad in rekli, da ga pošljemo na Radio Si Standoutse (javni natečaj za koncertni nastop in produkcijo novih skladb v podporo slovenskim izvajalcem op. a.), poleg tega pa smo imeli še drugo pesem in si rekli, da pošljemo še to in vidimo, kakšen bo odziv.

Rekli smo, da gremo po nove izkušnje in poznanstva. S prijavo smo ulovili zadnji trenutek v predizborih, zdaj pa smo tu.

Kako so potekale priprave na festival?

V trenutku, ko smo izvedeli, da smo izbrani, sva se z Goranom poklicala in si rekla, da to zagotovo ni res in so se gotovo zmotili.

Kasneje je sledila tudi prva konferenca, tudi vzdušje je bilo zelo sproščeno. Celotni festivalski teden mi je bil všeč, vse od prvih vaj do nedelje. Ničesar nismo pričakovali in spletla so se nova prijateljstva, kar je najpomembnejše.

Ne festivalu sta mu bila všeč sproščenost nastopajočih in tudi prijetno festivalsko vzdušje. Foto: Ana Kovač

Za zmagovalno pesem Neznano ste napisali tudi besedilo, pri kateri ste sodelovali s soavtorjem, glasbenikom Goranom Sarjašem. To je šele vaša druga pesem v slovenščini, kajne?

Vse je nastalo spontano. To je moja druga pesem v slovenščini in tretja skupno. Prva je bila Med oblaki. Vsi komadi imajo podobno zgodbo in niso bili narejeni s posebnim namenom, recimo za festival in podobno. Pesmi nas res predstavljajo, vse je bilo narejeno v domačem okolju, v dnevni sobi, studiu, tako da so vse pesmi nastale na nekem druženju. Res se mi zdi, da smo v njih pustili delček sebe.

Kaj Žan Videc mladim glasbenim ustvarjalcem polaga na srce? (VIDEO)

Ste zmago na festivalu MMS pričakovali?

Zmage definitivno nisem pričakoval, sploh glede na to, da je bila to moja prva izkušnja s festivalskim odrom. Nisem niti vedel, kaj točno naj sploh pričakujem od festivala, zato sem res vesel, da je bilo tudi med tekmovalci prijetno vzdušje.

Bilo je sproščeno, čeprav so živci delali še posebej, ko je bilo treba stopiti na oder. Od vseh pa dobiš spodbudne besede in zato sem zelo zadovoljen.

So vaš talent za petje in vaš prodoren glas opazili že kdaj prej?

Morda niti sam nisem razumel, kaj pomeni, da imaš močen glas. Mislim, da je v njem dosti duše in tudi pesmi, ki jih delamo in zaigramo, res zaigramo iz srca in to se tudi čuti. Da pesmi v nas nekaj premaknejo in da nekaj občutimo.

Ste navdih črpali iz lastne izkušnje?

Vse pesmi so pisane iz neke izkušnje v življenju in govorijo o stvareh, v katerih se lahko v njih najdemo in so nekako samoizpovedne. Mislim, da je pomembno, da so pesmi iskrene.

Foto: Ana Kovač

S kom si običajno delite oder in glasbeno sodelujete?

Veliko smo igrali v tej ekipi: Goran Sarjaš na basu, ki je tudi producent, soavtor in dober prijatelj. Preko njega sem spoznal velik del ostale ekipe, ki jim danes lahko rečem prijatelji. Na bobnih je velikokrat Jure Rozman, na kitari Marko Hrvatin, na klaviaturah Žan Hauptman, na saksofonu Blaž Švagan ter back vokalistka Sara Lamprečnik. Nastala je res dobra ekipa, s katero sodelujem, imamo pa tudi še druge glasbenike.

Kam je usmerjen vaš pogled za naprej, že imate začrtano pot?

Imamo začrtano idejo poti, do konca leta nameravamo trdo delati in predstaviti moj prvi album ter imeti dva večja koncerta z gosti. V taki smeri, kot smo ustvarjali do zdaj, se bo nadaljevala pot do albuma.

"Zagotovo ne bodo vse pesmi v slovenščini, prav tako tudi ne v angleščini, tako da bo nekakšna mešanica za vsakega," pove o svoji glasbeni prihodnosti. Foto: Ana Kovač

Kar nekaj materiala ste že predstavili v angleškem jeziku, nekaj pa tudi v slovenščini. V katerem jeziku boste ustvarjali v prihodnje?

Zagotovo ne bodo vse pesmi v slovenščini, prav tako tudi ne le v angleščini, tako da bo nekakšna mešanica za vsakega.

V kateri zvrsti pa ustvarjate oziroma nameravate ustvarjati v prihodnje?

Trenutno ustvarjamo country-soul glasbo s pridihom popa. Mislim, da bomo zaenkrat ostali kar pri tem, nikoli pa ne vemo, kam nas popelje v prihodnje, na neznane poti.

Imate kakšne slovenske oziroma tuje vzornike? Primerjajo vas namreč z različnimi izvajalci (zaradi izgleda in podobnosti vokalov)?

Veliko sem poslušal angleško-ameriške glasbe. Ugajajo mi Chris Stapleton, Zac Brown Band, Marcus King. Poslušal sem tudi ogromno Jamesa Browna, Arethe Franklin idr., take old school različice …

Pogosto me primerjajo s Teddyjem Swimsom in Rag'n'Bone Manom, to sta nekako glavna dva, lahko pa se poistovetim z glasbo obeh izvajalcev.

V Sloveniji ga zaradi podobnosti glasu in izgleda primerjajo z nekaterimi bolj izpostavljenimi ustvarjalci iz tujine. Foto: Ana Kovač

Si želite prodreti tudi na tuji trg?

Bomo videli. Če nam bo ponujena priložnost, jo bomo zagotovo zagrabili.

Ste pred solo kariero nastopali tudi v drugih zasedbah?

Imeli smo nekaj skupin, a nismo imeli avtorskih pesmi, igrali smo priredbe. Vedno sem bil del banda, tako da to zame ni problem. Tudi danes bi se z veseljem predstavil kot neka mariborska zasedba. A trenutno sem Žan Videc in ni mi težko zavzeti mesto leaderja na odru, čeprav je to nekaj novega. Trenutno v tem zelo uživam, me ne moti in mi je super.

S čim pa se ukvarjate, ko ne razmišljate in delate glasbe?

Zelo rad pogledam kakšno nogometno ali pa košarkarsko tekmo. Rad imam tudi piknike in druženja in skušam uživati v vsakem dnevu posebej.

Poleg glasbe ga navdušujeta tudi nogomet in košarka. Foto: Ana Kovač

Potem ste zagotovo spremljali tudi letošnje evropsko nogometno prvenstvo … ste imeli še kakšnega favorita, poleg tega, da ste navijali za Slovenijo?

Da, je bilo treba. Bilo mi je zelo všeč, kako smo mi (Slovenija op. a.) letos igrali. Slovenija je igrala zelo lep nogomet. Sicer pa sem kar zadovoljen s Španijo (zmagovalci EP 2024 op. a.).

