R. Sp.

Nedelja,
10. 8. 2025,
11.51

49 minut

Goriška Brda poroka Jan Tratnik

49 minut

Slovenski kolesar Jan Tratnik se je poročil, med svati tudi Primož Roglič

R. Sp.

Jan Tratnik | Jan Tratnik se je poročil. | Foto Alenka Teran Košir

Jan Tratnik se je poročil.

Foto: Alenka Teran Košir

Slovenski kolesar Jan Tratnik je v soboto v Goriških Brdih obljubil večno zvestobo svoji dolgoletni izbranki Urši Ferjančič. Kot so objavili na družbenih omrežjih, so na njunem poročnem slavju svate zabavali člani skupine Kingston.

Slovenski kolesar Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) se je v soboto poročil s svojo izbranko Uršo Ferjančič. 

"Danes igramo na poroki Jana Tratnika in njegove izbranke Urše. Čaka nas en hud žur. KINGSTON jima želimo vse najboljše v zakonu," so ob fotografiji z ženinom in nevesto razkrili člani skupine Kingston. Med svati je bil med drugim tudi njegov dober prijatelj in ekipni kolega Primož Roglič.

THUMB Roglič | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Petintridesetletni Tratnik sicer še naprej okreva po poškodbi kolena, zato je izpustil tudi Dirko po Franciji. "Julij ... samo kopiraj/prilepi junij, z malo več urami treninga. Koleno se izboljšuje, ampak na prve dirke bo treba še počakati," je pred dnevi ob fotografijah treninga in okrevanja zapisal Tratnik, ki se že od Dirke po Italiji spopada s težavami s kolenom. "Zdaj vsaj vem, zakaj nisem mogel dobro nastopiti na Giru d'Italia. Nekaj dni sem preživel v dobrih rokah profesionalcev na APC. Hvala ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe za skrb zame in za moje koleno," je 12. junija sporočil Tratnik.

