Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
18. 11. 2025,
8.17

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
pomoč civilna zaščita padavine zemeljski plaz neurje Goriška Brda

Torek, 18. 11. 2025, 8.17

1 ura, 28 minut

V Goriških brdih noč relativno mirna, sprožil se je nov plaz

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Goriška Brda, neurje, zemeljski plaz | Stanje na terenu si bodo danes temeljito ogledali. | Foto STA

Stanje na terenu si bodo danes temeljito ogledali.

Foto: STA

Prebivalci Goriških brd, ki jih je v ponedeljek prizadelo silovito deževje z zemeljskimi plazovi, so kljub dežju preživeli relativno mirno noč. Sprožil se je sicer nov plaz, ki je delno zasul cesto med Drnovkom in Višnjevikom, ki pa je še vedno prevozna, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba severnoprimorske civilne zaščite Samo Kosmač.

O novem plazu so bili obveščeni v ponedeljkovih večernih urah. 

V ponedeljek popoldne se je sicer članom občinskega štaba Civilne zaščite Občine Brda s terenskimi vozili uspelo prebiti do nekaterih vasi v Kožbanskem kotu, ki so bile zaradi zemeljskih plazov odrezane od sveta. Danes bodo iskali rešitev za ponovno vzpostavitev prometa na tem območju.

Razmere v Goriških brdih si bosta danes ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba civilne zaščite Srečko Šestan. Z ugotovitvami bosta novinarje seznanila v izjavi, ki bo predvidoma ob 11.30 ob podrtem mostu v bližini Dobrovega.

Goriška Brda, neurje, zemeljski plaz | Foto: STA Foto: STA Goriška Brda, neurje, zemeljski plaz | Foto: STA Foto: STA

pomoč civilna zaščita padavine zemeljski plaz neurje Goriška Brda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.