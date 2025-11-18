Prebivalci Goriških brd, ki jih je v ponedeljek prizadelo silovito deževje z zemeljskimi plazovi, so kljub dežju preživeli relativno mirno noč. Sprožil se je sicer nov plaz, ki je delno zasul cesto med Drnovkom in Višnjevikom, ki pa je še vedno prevozna, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba severnoprimorske civilne zaščite Samo Kosmač.

O novem plazu so bili obveščeni v ponedeljkovih večernih urah.

V ponedeljek popoldne se je sicer članom občinskega štaba Civilne zaščite Občine Brda s terenskimi vozili uspelo prebiti do nekaterih vasi v Kožbanskem kotu, ki so bile zaradi zemeljskih plazov odrezane od sveta. Danes bodo iskali rešitev za ponovno vzpostavitev prometa na tem območju.

Razmere v Goriških brdih si bosta danes ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba civilne zaščite Srečko Šestan. Z ugotovitvami bosta novinarje seznanila v izjavi, ki bo predvidoma ob 11.30 ob podrtem mostu v bližini Dobrovega.

