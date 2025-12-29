Na Škofijah in v Sv. Antonu so neznanci v minulih dneh izvedli nedoumljiv vandalizem na grobovih tamkajšnjih pokopališč. Po poročanju Primorskih novic so na Škofijah poškodovali skoraj 80 grobov, v Sv. Antonu pa več kot 30 grobov oziroma nagrobnikov. Lokalne oblasti ogorčene občane pozivajo k prijavi škode.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Škofije Matjaž Čok je za Primorske novice v petek povedal, da jih je dogajanje tudi potrlo in da takšna ravnanja ne sodijo nikamor.

Na Škofijah so v zadnjih mesecih obravnavali več primerov vandalizma, zato med občani vlada prepričanje, da za njimi stojijo nekateri mladi sokrajani. V tem kraju so policisti v minulih tednih tudi sicer obravnavali več vlomov in poskusov tatvin po hišah.

Neznanci so se znesli tudi nad grobovi v Sv. Antonu, videti je, kot da so jih izbirali naključno.

Na obeh pokopališčih so razbijali vaze, sveče, pokradli medeninaste izdelke, s čimer je po poročanju koprske policijske uprave nastala škoda, ki po prvih ocenah znaša štiri tisoč evrov. Krajani so prepričani, da je skrajni čas, da se na pokopališčih postavijo nadzorne kamere.

Policija zbira obvestila in informacije, s pomočjo katerih bi lahko našli storilce. Preverili bodo, ali je v bližini pokopališč na kakšnem objektu varnostna kamera, da bi si lahko pri preiskavi pomagali s posnetki. V obeh primerih preiskujejo kaznivo dejanje oviranje pogreba in skrunitev groba. Kazenski zakonik za tistega, ki oskruni grob, predvideva do eno leto zapora. Če dejanje zagrešita dve osebi ali več oseb ter poškodujejo ali oskrunijo dva ali več grobov, pa so zagrožena do tri leta zapora.

V krajevni skupnosti so vse krajane, ki so imeli škodo na grobovih, pozvali, da to prijavijo policiji.