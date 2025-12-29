Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
8.04

Vandali udarili po grobovih na Škofijah in v Svetem Antonu

St. M.

pokopališče Spodnje Škofije | Tako kot na Škofijah so storilci tudi v Sv. Antonu razbijali vaze, sveče, izginili so medeninasti izdelki. Nastala je večja škoda, so pojasnili na koprski policijski upravi. Na fotografiji pokopališče na Spodnjih Škofijah pred vandalizmom. | Foto posnetek zaslona/Google maps

Tako kot na Škofijah so storilci tudi v Sv. Antonu razbijali vaze, sveče, izginili so medeninasti izdelki. Nastala je večja škoda, so pojasnili na koprski policijski upravi. Na fotografiji pokopališče na Spodnjih Škofijah pred vandalizmom.

Foto: posnetek zaslona/Google maps

Na Škofijah in v Sv. Antonu so neznanci v minulih dneh izvedli nedoumljiv vandalizem na grobovih tamkajšnjih pokopališč. Po poročanju Primorskih novic so na Škofijah poškodovali skoraj 80 grobov, v Sv. Antonu pa več kot 30 grobov oziroma nagrobnikov. Lokalne oblasti ogorčene občane pozivajo k prijavi škode.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Škofije Matjaž Čok je za Primorske novice v petek povedal, da jih je dogajanje tudi potrlo in da takšna ravnanja ne sodijo nikamor.

Na Škofijah so v zadnjih mesecih obravnavali več primerov vandalizma, zato med občani vlada prepričanje, da za njimi stojijo nekateri mladi sokrajani. V tem kraju so policisti v minulih tednih tudi sicer obravnavali več vlomov in poskusov tatvin po hišah.

Neznanci so se znesli tudi nad grobovi v Sv. Antonu, videti je, kot da so jih izbirali naključno. 

Na obeh pokopališčih so razbijali vaze, sveče, pokradli medeninaste izdelke, s čimer je po poročanju koprske policijske uprave nastala škoda, ki po prvih ocenah znaša štiri tisoč evrov. Krajani so prepričani, da je skrajni čas, da se na pokopališčih postavijo nadzorne kamere. 

