V Italiji potres z magnitudo 6,1. "Treslo se je nekaj sekund."

Italija, potres, Tirensko morje | Poročil o morebitni škodi še ni. | Foto https://m.emsc.eu/

Poročil o morebitni škodi še ni.

Foto: https://m.emsc.eu/

V Tirenskem morju ob Italiji se je ponoči zgodil potres z magnitudo 6,1, so sporočili iz Nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti (GFZ), medtem ko je Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) zabeležil magnitudo 5,9 po Richterjevi lestvici. "Treslo se je kakšnih pet sekund," je dejal prebivalec Messine.

Po podatkih EMSC je bil epicenter potresa na globini 375 kilometrov in 43 kilometrov severozahodno od Neaplja. Potres je trajal nekaj sekund s kratkimi prekinitvami. 

GFZ navaja, da se je potres nekaj minut čez polnoč zgodil na globini 377 kilometrov.

Italija, potres, Tirensko morje | Foto: https://m.emsc.eu/ Foto: https://m.emsc.eu/

Poročil o poškodovanih ali materialni škodi za zdaj ni.

"Potres je trajal kakšnih pet sekund, jasno sem ga čutil in zibali so se lestenci." "Srečno, Italijani. Vezuv se prebuja, pokesajte se," sta dva od komentarjev Italijanov, ki so čutili potres. 

