V Italiji potres z magnitudo 6,1. "Treslo se je nekaj sekund."

V Tirenskem morju ob Italiji se je ponoči zgodil potres z magnitudo 6,1, so sporočili iz Nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti (GFZ), medtem ko je Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) zabeležil magnitudo 5,9 po Richterjevi lestvici. "Treslo se je kakšnih pet sekund," je dejal prebivalec Messine.

Po podatkih EMSC je bil epicenter potresa na globini 375 kilometrov in 43 kilometrov severozahodno od Neaplja. Potres je trajal nekaj sekund s kratkimi prekinitvami.

GFZ navaja, da se je potres nekaj minut čez polnoč zgodil na globini 377 kilometrov.

Foto: https://m.emsc.eu/

Poročil o poškodovanih ali materialni škodi za zdaj ni.

Earthquake of magnitude 6.1 strikes Tyrrhenian Sea near Italian coast, GFZ says https://t.co/2xX5xSbE5W https://t.co/2xX5xSbE5W — Reuters (@Reuters) March 10, 2026

"Potres je trajal kakšnih pet sekund, jasno sem ga čutil in zibali so se lestenci." "Srečno, Italijani. Vezuv se prebuja, pokesajte se," sta dva od komentarjev Italijanov, ki so čutili potres.