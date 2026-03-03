Silovit potres v Indoneziji

Indonezijsko pokrajino Aceh je prizadel potres z magnitudo 6,1, so sporočili iz indonezijske geofizične agencije. Poročil o škodi še ni.

Z agencije so še sporočili, da je bil epicenter potresa na globini 13 kilometrov in poudarili, da nevarnost cunamija ni.

6.1 earthquake 🟠



📍 65 km SE of Sinabang, Indonesia

🕒 Mar 3 4:56:47 UTC (11m ago)

⬇️ Depth: 26 kmhttps://t.co/TRlnaaS7Gb pic.twitter.com/46qHKKGVxQ — Earthquakes (@NewEarthquake) March 3, 2026

Po poročanju nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti GFZ so potres zabeležili ob obali zahodno od otoka Sumatra, območja vzdolž seizmično aktivnega pacifiškega "ognjenega obroča".