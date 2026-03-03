Torek, 3. 3. 2026, 7.53
5 minut
Silovit potres v Indoneziji
Indonezijsko pokrajino Aceh je prizadel potres z magnitudo 6,1, so sporočili iz indonezijske geofizične agencije. Poročil o škodi še ni.
Z agencije so še sporočili, da je bil epicenter potresa na globini 13 kilometrov in poudarili, da nevarnost cunamija ni.
6.1 earthquake 🟠— Earthquakes (@NewEarthquake) March 3, 2026
📍 65 km SE of Sinabang, Indonesia
🕒 Mar 3 4:56:47 UTC (11m ago)
⬇️ Depth: 26 kmhttps://t.co/TRlnaaS7Gb pic.twitter.com/46qHKKGVxQ
Po poročanju nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti GFZ so potres zabeležili ob obali zahodno od otoka Sumatra, območja vzdolž seizmično aktivnega pacifiškega "ognjenega obroča".