Na. R.

Torek,
3. 3. 2026,
7.53

5 minut

Silovit potres v Indoneziji

Na. R.

O žrtvah ali škodi ni bilo takojšnjih poročil.

O žrtvah ali škodi ni bilo takojšnjih poročil.

Foto: X/@LastQuake

Indonezijsko pokrajino Aceh je prizadel potres z magnitudo 6,1, so sporočili iz indonezijske geofizične agencije. Poročil o škodi še ni.

Z agencije so še sporočili, da je bil epicenter potresa na globini 13 kilometrov in poudarili, da nevarnost cunamija ni. 

Po poročanju nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti GFZ so potres zabeležili ob obali zahodno od otoka Sumatra, območja vzdolž seizmično aktivnega pacifiškega "ognjenega obroča".

