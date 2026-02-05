Nedavno odkritje: mrežasti piton v Guinessovi knjigi kot najdaljša kača na svetu #video

Samica mrežastega pitona, ki so jo na indonezijskem otoku Sulawesi odkrili konec leta 2025, v skladu z Guinnessovo knjigo rekordov uradno velja za najdaljšo kačo, ki so jo kadarkoli izmerili v divjini. Ta velikanka z imenom Ibu Baron je zdaj v oskrbi lokalnega naravovarstvenika Budija Parvanta.

Samico pitona so izmerili 18. januarja 2026 in zapisali, da v dolžino meri 7,22 metra, težka je 96,5 kilograma.

Domnevajo, da bi dejansko lahko bila še daljša, če bi bile njene mišice popolnoma sproščene, in bi tako lahko merila 7,9 metra.

Odkritje je pritegnilo veliko pozornosti ne samo zaradi velikosti, temveč tudi zaradi pomena ohranjanja vrste.

Tarče nezakonitih trgovcev

Mrežasti pitoni so znani kot najdaljše kače na svetu in so tretji najtežji za zeleno anakondo in burmanskim pitonom. Izvirajo iz južne in jugovzhodne Azije in čeprav niso strupeni, so lahko zaradi svoje izjemne moči zelo nevarni, saj lahko svoj plen zdrobijo in zadušijo.

Zaradi krčenja gozdov in upada plena, kot je divji prašič, te kače vse pogosteje najdemo v človeških naseljih. Orjaški pitoni so pogosto tudi tarča nezakonitih trgovcev z eksotičnimi hišnimi ljubljenčki, kar predstavlja dodatno grožnjo.

