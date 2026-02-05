Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
5. 2. 2026,
9.16

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Indonezija Guinnessov rekord mrežasti piton kača

Četrtek, 5. 2. 2026, 9.16

1 ura, 26 minut

Nedavno odkritje: mrežasti piton v Guinessovi knjigi kot najdaljša kača na svetu #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Samica mrežastega pitona, ki so jo na indonezijskem otoku Sulawesi odkrili konec leta 2025, v skladu z Guinnessovo knjigo rekordov uradno velja za najdaljšo kačo, ki so jo kadarkoli izmerili v divjini. Ta velikanka z imenom Ibu Baron je zdaj v oskrbi lokalnega naravovarstvenika Budija Parvanta.

Samico pitona so izmerili 18. januarja 2026 in zapisali, da v dolžino meri 7,22 metra, težka je 96,5 kilograma.

Domnevajo, da bi dejansko lahko bila še daljša, če bi bile njene mišice popolnoma sproščene, in bi tako lahko merila 7,9 metra. 

Odkritje je pritegnilo veliko pozornosti ne samo zaradi velikosti, temveč tudi zaradi pomena ohranjanja vrste.

kača, mrežasti piton, Guinessov rekord | Foto: Guinness World Records/Facebook Foto: Guinness World Records/Facebook

Tarče nezakonitih trgovcev

Mrežasti pitoni so znani kot najdaljše kače na svetu in so tretji najtežji za zeleno anakondo in burmanskim pitonom. Izvirajo iz južne in jugovzhodne Azije in čeprav niso strupeni, so lahko zaradi svoje izjemne moči zelo nevarni, saj lahko svoj plen zdrobijo in zadušijo.

Zaradi krčenja gozdov in upada plena, kot je divji prašič, te kače vse pogosteje najdemo v človeških naseljih. Orjaški pitoni so pogosto tudi tarča nezakonitih trgovcev z eksotičnimi hišnimi ljubljenčki, kar predstavlja dodatno grožnjo.

kača, mrežasti piton, Guinessov rekord | Foto: Guinness World Records/Facebook Foto: Guinness World Records/Facebook

Kobra
Novice Pevka umrla po ugrizu kače. V bolnišnici ji niso mogli pomagati, saj niso imeli protistrupa.
Kača v Srbiji na snegu
Novice Prav vidite. Kača na snegu presenetila sprehajalce.
Modras
Novice Lovci morali prekiniti lov: naleteli so na več modrasov, eden je visel z veje
kača
Novice Kača ugriznila tujega planinca v Dolini Triglavskih jezer
Modras
Novice Šok v hrvaški Istri: "Izbral je dacio"

Indonezija Guinnessov rekord mrežasti piton kača
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.