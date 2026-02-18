Sreda, 18. 2. 2026, 7.12
32 minut
Ponoči so se v bližini Trbovelj stresla tla
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 0.39 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,2 v bližini Trbovelj.
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Trbovelj, Hrastnika in Ojstra, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
#Potres 1 km SV od Trbovelj, 18. 2. 2026 ob 0.39.— ARSO potresi (@ARSO_potresi) February 17, 2026
Magnituda 1,2.
Ocenjujemo, da intenziteta potresa ni presegla IV EMS-98.
Tabela zadnjih potresov https://t.co/8Psj2egGRb
Izpolnite vprašalnik https://t.co/eWttPNFhmi