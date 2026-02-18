Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 0.39 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,2 v bližini Trbovelj.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Trbovelj, Hrastnika in Ojstra, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.