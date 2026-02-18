Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

18. 2. 2026
Ponoči so se v bližini Trbovelj stresla tla

Potres so čutili prebivalci Trbovelj, Hrastnika in Ojstra.

Potres so čutili prebivalci Trbovelj, Hrastnika in Ojstra.

Foto: STA

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 0.39 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,2 v bližini Trbovelj.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Trbovelj, Hrastnika in Ojstra, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

