Avtor:
Na. R.

Četrtek,
26. 2. 2026,
10.33

Osveženo pred

44 minut

V manj kot 24 urah so se v Sloveniji kar trikrat stresla tla

O večji škodi agencija za okolje ne poroča.

O večji škodi agencija za okolje ne poroča.

V sredo so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije RS za okolje zabeležili tri potrese.

Regijski center za obveščanje Ljubljana so o prvem potresu obvestili ob 1.34, ko so seizmografi zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Ivančne Gorice. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Ivančne Gorice, Trebnja in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS98).

Ob 10.06 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Ivančne Gorice. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Ivančne Gorice in okolice. Ocenjujejo, da učinki niso presegli III. stopnje po evropski potresni lestvici 

O še enem potresu pa so javili iz Regijskega centra za obveščanje Postojna, ko so se ob 2.35 z magnitudo 2 zatresla tla v bližini Babnega Polja. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Ivančna Gorica in Trebnje. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici. 

