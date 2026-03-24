Je ta skupina nova grožnja za Evropo? "To je zadnje opozorilo."

Za požig štirih reševalnih vozil pred sinagogo v severozahodnem Londonu naj bi bila odgovorna z Iranom povezana skupina Harakat Ašab al Jamin al Islamija, ki do pred nekaj tedni ni imela znane zgodovine ali prisotnosti v nobeni protiteroristični bazi podatkov, poroča Telegraph. Odgovorna naj bi bila tudi za napade v Belgiji, na Nizozemskem in v Grčiji.

Londonske gasilce so v ponedeljek ponoči ob 1.40 poklicali v predmestje Golders Green, kjer so v štirih reševalnih vozilih eksplodirale plinske jeklenke. Izbruhnil je obsežen požar, ki je uničil vsa vozila, eksplozija pa je razbila tudi okna v bližnji stavbi.

Skupina Harakat Ašab al Jamin al Islamija je v ponedeljek na Telegramu objavila videoposnetek reševalnih vozil, ki gorijo pred sinagogo, skupaj s svojim logotipom in prevzela odgovornost za napad, analitiki pa so začeli preučevati njene objave na družbenih omrežjih.

A video purpotedly by Ashab al-Yamin has emerged on social networks linked to the Iran-led Islamic Resistance claiming responsibility for the arson attack in Golders Green, London on Monday morning. The group claims it attacked the Machzike Hadath Synagogue because of its ties to… pic.twitter.com/UUsN6RmIad — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 23, 2026

Novo, z Iranom povezano skupino so identificirali kot skupino s simbolom dvignjene roke, ki drži puško, usmerjeno v desno, v ozadju je globus. "Ta oblika je zelo podobna simbolom, ki jih uporabljajo militantne skupine, povezane z Iranom," še piše v poročilu izraelskih uradnikov, na katerega se sklicuje Telegraph.

Razlika je, da namesto sovjetske kalašnikovke skupina prikazuje ostrostrelsko puško dragunov. Analitiki domnevajo, da so to storili namerno, kar naj bi bila kot taktika za prikrivanje neposredne povezave. Kljub prizadevanjem za prikrivanje pripadnosti obstajajo nekateri znaki, da je skupina del iranske mreže, znane kot Os upora, še piše v poročilu.

Skupina naj bi bila povezana tudi z napadi v Belgiji, na Nizozemskem in v Grčiji

9. marca zjutraj je eksplozija odjeknila pred sinagogo v mestu Liege na vzhodu Belgije. Poškodovanih ni bilo, nastala pa je gmotna škoda. Dva dni pozneje je skupina prevzela odgovornost za drugi napad v Grčiji in objavila videoposnetek, na katerem sta dve osebi bežali s kraja eksplozije. Trdili so, da je bila tarča judovski objekt v Atenah. Tretji napad se je zgodil v petek, 13. marca, ko je bila zažgana sinagoga v Rotterdamu na Nizozemskem. Nizozemska policija je aretirala štiri mlade moške zaradi suma vpletenosti v napad.

"To je zadnje opozorilo"

"To je zadnje opozorilo vsem ljudem sveta, zlasti v Evropski uniji. Takoj se distancirajte od vseh ameriških in sionističnih interesov, objektov in vsega, kar je z njimi povezano," je skupina sporočila v nedeljo pred ponedeljkovim napadom v Londonu. Zažgali so štiri reševalna vozila službe, ki judovski skupnosti zagotavlja brezplačno nujno medicinsko pomoč od leta 1979.

